Buscan intensamente a joven que intento matar a su novia adolescente

El sospechoso de quien la fiscalía de Santa María ordeno su arresto, es mayor de edad y según la denuncia que realizo el martes pasadas las 23.00 horas su novia adolescente, de 17 años, la maltrata y agrede constantemente, siendo víctima de violencia de genero.

El hecho más reciente por el que una vez más la adolescente lo denuncio, sucedió en la tarde noche del martes cuando encontrándose en su domicilio particular llego su acusado F. G. L. quien le habría hecho una escena de celos para luego abalanzarse sobre ella, tomarla de los cabellos y tirarla al piso. Allí continúo agrediéndola con patadas y trompadas por todo el cuerpo a pesar de las suplicas de la jovencita que dejara de agredirla.

Totalmente descontrolado, según indicó en la denuncia, su novio tomo su garganta con sus manos y presionó asfixiándola, hasta llegar a dejarla prácticamente si aire.

Una tía de la jovencita que regreso a la vivienda intervino y evito así que el hecho terminara en una tragedia, ya que según manifestó la víctima a los investigadores temió por su vida.

Luego del violento ataque el sujeto se fue de la casa y la mujer acompaño a su sobrina a la comisaría y denunció el ataque.

Informado de lo ocurrido desde la fiscalía en turno se dispuso que la jovencita fuera examinada por el médico legista para que constatara el grado de las lesiones sufridas por la víctima y se dispuso el arresto del violento.

Cabe señalar que a decir de la adolecente esta no sería la primera vez en la que su novio la agrede físicamente y amenaza de muerte; aunque si es la primera vez que la asfixia con claras intenciones de quitarle la vida.



Condena

Por otro lado, en la sala de debate del Juzgado Correccional N 3 un hombre padre dos hijos fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja.

En el debate que inició y finalizo en una única audiencia, tuvo en el banquillo de los acusados a un sujeto de apellido Barrera quien luego de escuchar la requisitoria de elevación a juicio opto por guardar silencio ante el juez Javier Herrera.

Luego se sentó ante el estrado la víctima, actual pareja y madre de dos hijos menores de edad del imputado, quien intento en un primer momento deslindar del hecho a su pareja y contó que ella se “puso pesada” lo que llevo a Barrera quien estaba alcoholizado a agredirla físicamente.

Sin embargo, y ante el cambio rotundo de lo declaro en la denuncia que desencadeno en el debate, el fiscal Víctor Figueroa solicito se le lea lo dicho oportunamente donde contó cómo fue agredido por Barrera y que lesiones sufrió.

Luego de escuchar la lectura, la mujer tuvo que reconocer que los hechos habrían ocurrido tal cual como se habían leído y no como estaba manifestando en el recinto.

En la etapa de los alegatos el fiscal mantuvo la imputación de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja y pidió se declare culpable a Barrera y se lo condene a la pena de ocho meses de prisión de cumplimento en suspenso, teniendo en cuenta que no contaba con antecedentes previos y la victima lo perdono al punto de que continúan en pareja. Seguidamente hizo lo propio la defensa del imputado y al concluir el juez le otorgo la última palabra al imputado quien dijo estar arrepentido y que no se acordaba de nada porque estaba borracho.

Tras un cuarto intermedio el juez dicto el veredicto a través del que condeno a Barrera a la pena de ocho meses de prisión en suspenso y que se someta a un tratamiento psicológico tal y como lo pidió el fiscal en su alegato.