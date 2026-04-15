Violó una restricción, golpeó a su suegra y terminó detenido en Catamarca

En la tarde de hoy, precisamente a las 18:10, una solicitud emitida por el SAE-911 activó un procedimiento de intervención inmediata que involucró a efectivos de la Seccional Décima Tercera junto con sus pares del COEM-Kappa. Ambos cuerpos operativos se hicieron presentes en un domicilio ubicado en el barrio 920 Viviendas, escenario de un presunto episodio de violencia familiar y de género.

Al arribar al lugar, los uniformados mantuvieron diálogo con una mujer de 50 años de edad, quien manifestó una situación de extrema gravedad: su yerno habría quebrantado una medida judicial de restricción y prohibición de acercamiento hacia su persona. Según su relato, el mismo individuo habría procedido posteriormente a agredirla físicamente, para luego darse a la fuga del lugar de los hechos.

El testimonio inicial de la damnificada activó de inmediato el protocolo de búsqueda en las inmediaciones, con el objetivo de localizar al presunto autor de la agresión.

Aprehensión en las inmediaciones del lugar del hecho

Como resultado del despliegue policial en la zona, los efectivos lograron dar con el paradero del sospechoso en las cercanías del domicilio intervenido. Allí procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 27 años de edad, señalado como el yerno de la mujer que había realizado el aviso a las autoridades.

La detención se concretó sin que se reportaran incidentes adicionales en el procedimiento inmediato, y el individuo fue posteriormente trasladado y alojado en la Comisaría Octava, dependencia que intervino por razones de jurisdicción correspondiente.

Desde allí, el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes en torno a la denuncia y los hechos relatados.

Instancias judiciales y continuidad del proceso

Tras la intervención policial, se informó que la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 8, instancia formal donde se dará curso a la presentación de los hechos en el ámbito judicial.

El procedimiento deja asentado un circuito institucional que incluye:

SAE-911 como canal de emergencia y alerta inicial.

como canal de emergencia y alerta inicial. Intervención conjunta de la Seccional Décima Tercera y el COEM-Kappa .

y el . Aprehensión del sospechoso de 27 años en las inmediaciones del lugar del hecho.

en las inmediaciones del lugar del hecho. Traslado del detenido a la Comisaría Octava .

. Intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte .

. Invitación a la damnificada a formalizar la denuncia en el Precinto Judicial N° 8.

Este encadenamiento institucional refleja la secuencia operativa posterior a la denuncia inicial y la activación del protocolo de intervención en contextos de violencia intrafamiliar.

Canales de asistencia en casos de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de situaciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con líneas de asistencia permanentes y gratuitas. En particular, pueden comunicarse a:

Línea 144

911

Ambos canales están disponibles de manera gratuita y anónima, funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, como herramientas de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo o emergencia.