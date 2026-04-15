Catamarca: recuperan motopartes, una moto y arrestan a un sospechoso

En el marco de una serie de actuaciones coordinadas, numerarios de la División Investigaciones de la Policía llevaron adelante un registro domiciliario en la manzana "J" del barrio San Antonio Sur. El procedimiento arrojó resultados positivos al lograrse el secuestro de motopartes, las cuales quedaron inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 2.

De acuerdo con la información oficial, estos elementos tendrían relación directa con una denuncia penal previamente radicada en la Unidad Judicial Nº 2 por un hombre, lo que fortalece la hipótesis investigativa en torno al origen ilícito de las piezas recuperadas. Este hallazgo representa un avance concreto dentro de la causa, al permitir vincular objetos físicos con el hecho denunciado.

Hallazgo en un baldío: una motocicleta abandonada

En un segundo procedimiento, el personal policial llevó a cabo un rastrillaje en un sitio baldío ubicado en el sector Sur de la Capital. Durante la inspección del terreno, los efectivos detectaron entre la maleza una motocicleta 110 cc., presuntamente abandonada por desconocidos.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá bajo resguardo mientras se avanza en las tareas para determinar su legítima propiedad y procedencia. Este tipo de hallazgos resulta clave en investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad, ya que muchas veces los vehículos sustraídos son ocultados en zonas descampadas para evitar su detección inmediata.

Recuperación de una bicicleta y avance en otra causa

En paralelo, otro operativo tuvo lugar en la calle Tierra del Fuego, en el tramo comprendido entre Dr. Teodulfo Barrionuevo y Pueyrredón. Allí, los investigadores lograron recuperar una bicicleta marca Venzo, rodado Nº 29, la cual estaría vinculada a una denuncia formalizada en la Unidad Judicial Nº 1.

Este procedimiento se suma a la serie de acciones destinadas a esclarecer distintos hechos delictivos denunciados en la jurisdicción, evidenciando un trabajo sostenido de recuperación de bienes sustraídos.

Allanamiento en barrio Eva Perón y detención de un sospechoso

Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción Nº 3, el personal interviniente concretó una nueva medida judicial en la manzana Nº 32 del barrio Eva Perón. Durante el operativo, se procedió al secuestro de prendas de vestir que, según las investigaciones, habrían sido utilizadas al momento de perpetrar el hecho que se investiga.

En el marco de este procedimiento, los efectivos lograron la aprehensión de un joven de apellido Salinas, de 29 años, quien fue interceptado en las inmediaciones del lugar. La detención constituye un elemento central en la causa, ya que se lo señala como el supuesto autor del delito.

Elementos clave de los procedimientos

Los distintos operativos permitieron obtener resultados concretos que se sintetizan en los siguientes puntos:

Secuestro de motopartes vinculadas a una denuncia en la Unidad Judicial Nº 2.

Hallazgo de una motocicleta 110 cc. abandonada en un baldío del sector Sur.

Recuperación de una bicicleta Venzo rodado Nº 29 relacionada con una causa en la Unidad Judicial Nº 1.

Incautación de prendas de vestir presuntamente utilizadas en un hecho delictivo.

Aprehensión de un joven de apellido Salinas (29) como supuesto autor.

Intervención judicial y pasos a seguir

Finalmente, el joven detenido fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con el proceso. En tanto, todos los elementos secuestrados quedaron bajo la órbita de las fiscalías actuantes, que deberán profundizar las líneas investigativas para determinar responsabilidades y esclarecer completamente los hechos.

El conjunto de estos procedimientos refleja una acción articulada entre las fuerzas policiales y el sistema judicial, orientada a dar respuesta a denuncias concretas y avanzar en la resolución de delitos contra la propiedad en distintos puntos de la Capital.