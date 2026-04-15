Rescataron a una senderista lesionada durante una caminata en Catamarca

Este miércoles, a las 19:00 horas, se activó un operativo de emergencia en inmediaciones del Dique El Jumeal a partir de un requerimiento emitido por el sistema SAE-911, lo que derivó en la intervención inmediata de personal policial de la Comisaría Cuarta.

Según la información inicial recabada en el lugar, los efectivos llegaron para entrevistarse con un joven de apellido Rodríguez (28), quien aportó un dato clave para la localización de una posible persona lesionada. Rodríguez manifestó que, aproximadamente a 2 kilómetros hacia el punto cardinal Oeste, una persona del sexo femenino habría sufrido una caída en un sector de la montaña.

Este primer aviso resultó determinante para orientar el despliegue del personal interviniente, que procedió a organizar el ascenso a pie hacia la zona señalada, en un contexto de difícil acceso por las características del terreno.

Despliegue a pie y localización de la víctima

Una vez recibida la información, los efectivos de la Comisaría Cuarta iniciaron el desplazamiento a pie hacia el área indicada, avanzando aproximadamente los 2 kilómetros hacia el Oeste mencionados en el reporte inicial.

En ese recorrido, el personal logró dar con la persona involucrada, identificada como una mujer de apellido Gordillo (40). En el contacto con los rescatistas, la mujer relató que mientras realizaba senderismo, sufrió un resbalón que derivó en una caída de consideración.

Como consecuencia del impacto, la víctima manifestó:

Fuerte dolor en el tobillo izquierdo

Imposibilidad de movilizarse por sus propios medios

Estas condiciones determinaron la necesidad de asistencia especializada para su evacuación desde el sector de montaña hacia un punto seguro.

Intervención del Grupo Especial de Rescate (GER)

Ante la situación constatada, el personal policial solicitó la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, con el objetivo de colaborar en el operativo de extracción.

El GER se sumó al procedimiento de rescate y participó activamente en el traslado de la mujer desde el sector montañoso hasta un punto de acceso más seguro. La coordinación entre las distintas fuerzas intervinientes fue clave para garantizar una evacuación controlada, dada la condición de la víctima y las características del terreno.

Asistencia médica y traslado al Hospital San Juan Bautista

Una vez concretado el traslado hasta la Cola del Dique, la mujer fue recibida por facultativos médicos del SAME, quienes le brindaron la asistencia correspondiente en el lugar.

Posteriormente, y tras la primera evaluación médica, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista para una atención más completa y especializada.

El operativo concluyó con la derivación de la paciente al centro de salud, cerrando una intervención que combinó la acción policial, el trabajo de rescate especializado y la asistencia sanitaria de emergencia.