La Policía de Catamarca activó un pedido de búsqueda para localizar a Celarayan Morena Muriel, una adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del sábado 18 de julio.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez este domingo alrededor de las 17:00 en el barrio San Jorge, en la ciudad Capital.

Según la descripción difundida por las autoridades, Morena es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, cabello largo de color negro y posee tatuajes en el antebrazo y la mano izquierda.

Buscan intensamente a una adolescente de 17 años desaparecida en la Capital

Al momento de su desaparición vestía una campera corta tipo puffer de color negro, una musculosa rosada, jeans y zapatillas blancas.

La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N.º 6 y la búsqueda es coordinada por la División Trata de Personas, Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, junto al Departamento de Investigaciones Judiciales.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la adolescente que se comunique de inmediato con el SAE-911, al 383 400-8879 (celular/WhatsApp) o al 383 443-7835 (línea fija).