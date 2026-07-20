Provocó la caída de un Policía durante un procedimiento y fue detenida

Una mujer de 31 años, de apellido Fernández, fue aprehendida por efectivos policiales luego de un episodio registrado en la rotonda que une las avenidas México y Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, en el norte de la Capital.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue llevado adelante por motoristas del COEM-Kappa, quienes se encontraban desarrollando tareas inherentes al servicio cuando se produjo el incidente que derivó en la intervención policial y en el posterior traslado de la sospechosa a una dependencia policial.

Según se informó, el hecho ocurrió mientras los numerarios realizaban sus funciones habituales en ese sector de la ciudad, circunstancia en la que la mujer habría entorpecido el accionar de los efectivos.

La secuencia del hecho

Conforme a los datos suministrados por la Policía, la mujer habría protagonizado una intervención que afectó el normal desarrollo de las tareas que llevaban adelante los uniformados.

Siempre de acuerdo con la versión oficial, Fernández habría tomado del chaleco a un Cabo de Policía, acción que provocó la caída del efectivo desde la motocicleta que conducía.

Como consecuencia del episodio, el rodado policial sufrió daños materiales, según consta en la información difundida por las autoridades. El procedimiento continuó inmediatamente después del incidente, con la intervención del personal policial que se encontraba en el lugar, quienes controlaron la situación y procedieron a la aprehensión de la presunta autora.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada por efectivos del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX). El personal de esa unidad concretó el traslado de la aprehendida hasta la Seccional Séptima, dependencia que intervino por razones de jurisdicción.

Una vez en la comisaría correspondiente, se iniciaron las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.

Intervención de la Justicia

Tras la aprehensión, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, organismo judicial que tomó intervención en el caso para continuar con las actuaciones correspondientes.

De manera paralela, el Cabo de Policía involucrado en el episodio realizó la denuncia penal correspondiente. La presentación fue radicada en el Precinto Judicial N.º 7, donde quedaron formalizadas las actuaciones vinculadas con el hecho denunciado.

La intervención judicial permitirá avanzar con la investigación del episodio ocurrido durante el procedimiento policial, a partir de las actuaciones iniciadas por los efectivos que participaron del operativo y de la denuncia presentada por el suboficial.