Secuestran cocaína en la Ruta Nacional 38 y detienen a un ciudadano boliviano

Un operativo de prevención y control desarrollado en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 38, en el departamento Valle Viejo, culminó con el secuestro de más de un kilogramo de cocaína y la detención de un joven de nacionalidad boliviana, en el marco de un procedimiento realizado por personal especializado de la Policía de la Provincia.

Según la información oficial, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes se encontraban desarrollando tareas de control vehicular e identificación de personas en ese puesto caminero cuando interceptaron un colectivo de larga distancia para efectuar la correspondiente inspección.

Las tareas formaban parte de los controles habituales que se realizan en ese punto estratégico de la red vial provincial, donde el personal policial verifica tanto la documentación de los pasajeros como el equipaje transportado.

La inspección del equipaje

Durante el procedimiento, los efectivos centraron la inspección en el equipaje perteneciente a un joven de 27 años, de nacionalidad boliviana, que viajaba en la unidad de transporte de larga distancia.

Al revisar una mochila de su propiedad, los investigadores encontraron un trozo compactado que contenía una sustancia tipo polvo de color blanco. Ante ese hallazgo, el personal especializado realizó la prueba de campo correspondiente con el objetivo de establecer la naturaleza de la sustancia.

El análisis arrojó como resultado que se trataría de 1,065 kilogramos de cocaína, por lo que la droga fue inmediatamente secuestrada como parte de las actuaciones judiciales.

Los elementos secuestrados

Además del estupefaciente, los efectivos procedieron al secuestro de otros elementos considerados de interés para la investigación. De acuerdo con la información oficial, quedaron en calidad de secuestro:

Un trozo compactado de 1,065 kilogramos de cocaína.

Un teléfono celular.

Documentación variada de interés para la causa.

Todos estos elementos fueron incorporados al expediente judicial que se inició a partir del procedimiento realizado en el puesto caminero.

Detención del sospechoso

Una vez confirmado el resultado de la prueba de campo, los investigadores procedieron a la detención del joven de 27 años. El sospechoso quedó inmediatamente a disposición del Juzgado Federal, autoridad judicial que intervino en el caso y desde donde se impartieron las medidas procesales que debían cumplimentarse tras el procedimiento.

La actuación judicial se inició a partir de los elementos secuestrados durante el operativo y de la documentación reunida por los efectivos policiales que participaron de la inspección.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la División Canes Antinarcóticos, unidad dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, que desarrolla tareas específicas vinculadas con la prevención y detección de delitos relacionados con el narcotráfico.

El operativo tuvo lugar en el Puesto Caminero El Portezuelo, un punto de control emplazado sobre la Ruta Nacional N.º 38, en jurisdicción del departamento Valle Viejo, donde habitualmente se realizan controles vehiculares e identificación de personas.

Con el secuestro de la sustancia, la detención del sospechoso y la intervención del Juzgado Federal, el procedimiento quedó incorporado a la investigación judicial correspondiente. Las actuaciones continuarán bajo la órbita de la Justicia Federal, que dispuso las medidas procesales a cumplimentar a partir del operativo desarrollado por los efectivos especializados de la Dirección Drogas Peligrosas.