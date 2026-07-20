Paraguay analiza la aparición de un niño con características similares a Loan

La aparición de un niño con características físicas similares a Loan Danilo Peña durante una entrevista televisiva realizada en la Expoferia de Mariano Roque Alonso, en Paraguay, motivó un análisis por parte de la Policía de Paraguay, que evalúa el material luego de que las imágenes comenzaran a circular masivamente en redes sociales.

El episodio se produjo durante una cobertura periodística en la tradicional exposición paraguaya, donde un periodista entrevistó a un menor que manifestó llamarse Ramiro y que había asistido al evento junto a familiares. El recorte de esa entrevista fue compartido en distintas plataformas y generó miles de comentarios debido al parecido que numerosos usuarios señalaron entre el niño entrevistado y Loan Danilo Peña, desaparecido en la provincia de Corrientes hace más de dos años.

La difusión del video volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública, mientras las autoridades paraguayas analizan la información relacionada con la aparición del menor en el evento.

La expectativa de la querella

Ante la repercusión que tuvo el material audiovisual, la agencia Noticias Argentinas consultó a la querella sobre esta nueva situación.

Desde la representación de la familia indicaron que se encuentran "a la espera de cualquier novedad oficial" que pueda surgir desde Paraguay respecto del análisis que llevan adelante las autoridades de ese país.

Por el momento, la expectativa está centrada en la información que eventualmente pueda surgir de las verificaciones oficiales vinculadas con el niño que apareció en la entrevista televisiva.

Un caso que continúa bajo investigación

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en la provincia de Corrientes.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral, proceso en el que 17 acusados enfrentan cargos vinculados a la investigación por la desaparición del menor.

La aparición del video en Paraguay se produjo en medio de ese proceso judicial, lo que incrementó el interés sobre cualquier información que pudiera aportar elementos para la investigación.

La Expoferia donde ocurrió la entrevista

El registro televisivo fue realizado durante la Expoferia de Mariano Roque Alonso, uno de los eventos más importantes que se desarrollan en Paraguay. La muestra se lleva a cabo entre el 11 y el 26 de julio y reúne una amplia convocatoria de visitantes y expositores.

Entre sus principales características se destacan:

Más de 1.450 expositores .

. Shows de artistas nacionales e internacionales .

. Ferias de empleo .

. Competencias ganaderas.

Fue en ese contexto donde el periodista entrevistó al niño cuya imagen comenzó posteriormente a viralizarse en redes sociales.

Paraguay ya había aparecido en las primeras hipótesis

No es la primera vez que Paraguay aparece mencionado dentro de la investigación por la desaparición de Loan. En los primeros momentos de la pesquisa surgieron datos que ubicaban a ese país entre los posibles destinos hacia los cuales el niño podría haber sido trasladado.

En aquella etapa inicial, una de las hipótesis sostenía que detrás de la desaparición podía existir una organización dedicada a la trata de personas y que el menor habría sido llevado hasta territorio paraguayo.

Con el avance de la investigación, esa línea perdió fuerza y dejó de ser la principal hipótesis del expediente.

La investigación se concentró en los siete acusados

A medida que avanzó la pesquisa, la causa pasó a enfocarse en el grupo de siete acusados, quienes enfrentan imputaciones por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Los acusados mencionados en la investigación son:

Laudelina Peña .

. Walter Maciel .

. María Victoria Caillava .

. Carlos Pérez .

. Mónica Millapi .

. Antonio Benítez .

. Daniel Ramírez.

De acuerdo con la información de la causa, la investigación se centra en la presunta participación de estas personas en la sustracción y el ocultamiento del niño, quien continúa desaparecido hasta la actualidad.

Mientras tanto, la aparición del menor entrevistado en la Expoferia de Mariano Roque Alonso abrió un nuevo capítulo de expectativa en torno al caso. Las imágenes permanecen bajo análisis de la Policía de Paraguay, mientras la querella aguarda la comunicación de cualquier novedad oficial que pueda surgir de las actuaciones realizadas en ese país.