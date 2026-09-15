Buscan a un joven acusado de apuñalar a su tío tras un violenta discusión en Catamarca

Un violento episodio se registró minutos antes de las 17 horas en un domicilio ubicado sobre calle Junín al 1800, en la zona sur de la Capital catamarqueña. Allí, un joven de 22 años habría atacado con un arma blanca a su tío, de 53, en circunstancias que son investigadas por la Justicia.

El agresor fue identificado como Ángel Quinteros (22), mientras que la víctima es Ariel Quinteros (53). Según trascendió, el joven habría agredido a su tío en tres oportunidades, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

El hecho adquirió trascendencia luego de una comunicación al 911 para alertar sobre lo ocurrido. A partir de esa comunicación, efectivos policiales se trasladaron hasta el domicilio señalado.

La intervención policial y el traslado al hospital

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda encontraron a Ariel Quinteros con cortes profundos. Los policías auxiliaron a la víctima hasta la llegada de la ambulancia del SAME, que posteriormente intervino para concretar el traslado del herido.

La víctima fue llevada al Hospital San Juan Bautista, donde profesionales médicos confirmaron las lesiones sufridas durante el ataque.

Por la gravedad de las lesiones, Ariel Quinteros permanece internado en observación y con pronóstico reservado.

La búsqueda del presunto agresor

Mientras la víctima era asistida y trasladada al centro de salud, la investigación avanzó sobre la identificación del presunto autor del ataque. La Justicia busca actualmente a Ángel Quinteros, quien, según la información proporcionada, convivía con la víctima.

Tras el episodio, el joven se encuentra prófugo, por lo que se desplegaron rastrillajes en la zona con el objetivo de localizarlo.

Un elemento secuestrado durante los rastrillajes

En el marco de las tareas realizadas posteriormente en la zona, peritos secuestraron una cortapluma, considerada la presunta arma empleada en el hecho.

El elemento quedó incorporado a la investigación junto con las demás circunstancias relevadas tras el ataque.

La investigación continúa ahora con la búsqueda de Ángel Quinteros, mientras Ariel Quinteros permanece internado y bajo observación médica, con pronóstico reservado.