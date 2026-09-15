Un detenido por realizar exhibiciones obscenas en el sur de la Capital

Un joven de 24 años de edad fue aprehendido por personal policial, luego de ser señalado como sospechoso de haber realizado exhibiciones obscenas en un centro vecinal ubicado en el sur de la Capital. El procedimiento fue realizado por motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quienes se constituyeron en el lugar a partir de la situación denunciada y procedieron a la aprehensión del sujeto.

El centro vecinal donde se produjo la intervención policial se encuentra situado en la esquina de avenida Bonifacio Cobacho y calle Ramón Ayala, punto en el que se concentró el operativo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el joven habría realizado exhibiciones obscenas, circunstancia que motivó la intervención de los efectivos y posteriormente su traslado a una dependencia policial.

El procedimiento

La intervención estuvo a cargo de efectivos pertenecientes al Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quienes llegaron hasta el centro vecinal ubicado en la intersección de la avenida Bonifacio Cobacho y la calle Ramón Ayala.

Una vez en el lugar, los numerarios policiales procedieron a aprehender al joven de 24 años, señalado como la persona que habría protagonizado las exhibiciones obscenas. La información oficial utiliza el término "habría realizado", por lo que la conducta atribuida al joven aparece consignada como una sospecha dentro del procedimiento policial informado.

El hecho derivó en la intervención de la Justicia, dado que, una vez concretada la aprehensión, el joven fue trasladado a una dependencia policial correspondiente a la jurisdicción del lugar donde ocurrió el episodio.

Traslado a la Comisaría Novena

Luego de la aprehensión, el joven fue alojado en la Comisaría Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción.

El traslado permitió poner al sospechoso bajo resguardo policial mientras se establece la intervención de la autoridad judicial correspondiente. Según la información oficial, la persona aprehendida quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que deberá intervenir en las actuaciones derivadas del procedimiento.

De esta manera, la actuación policial tuvo como consecuencia inmediata la aprehensión del joven y su puesta a disposición de la Justicia, sin que la información proporcionada consigne otras medidas adoptadas posteriormente.