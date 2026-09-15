La familia de Norma Tula marchará para pedir justicia

A casi dos meses del matricidio de Norma Beatriz Tula, ocurrido en La Chacarita, la familia de la víctima anunció el inicio de una serie de marchas para pedir justicia. La movilización contará con la participación de familiares, vecinos, amigos y personas que conocían a Norma, quienes comenzaron a organizarse para expresar públicamente su reclamo.

Silvina Tula, sobrina de la víctima, manifestó que la familia se encuentra "devastada" por lo ocurrido y pidió que se analicen todas las pruebas incorporadas a la causa. En ese contexto, la convocatoria busca sostener el pedido de esclarecimiento y justicia mientras avanza el proceso judicial.

La primera marcha se realizará este miércoles a las 9.30, con concentración en la esquina de avenida Güemes y Rivadavia. Desde ese punto, los manifestantes caminarán por calle Rivadavia hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo. Una vez allí, los participantes darán una vuelta por la plaza y posteriormente continuarán hasta la Catedral Basílica, donde finalizará la movilización con el rezo de un rosario por el eterno descanso de Norma.

La convocatoria combina así el reclamo de justicia con un momento de carácter religioso en memoria de la víctima, en una marcha que estará acompañada por personas de su entorno y por vecinos que decidieron sumarse al pedido de la familia.

El cuestionamiento al informe sobre Marcelo Joaquín Tula

Además del reclamo de justicia, la familia cuestionó el informe de la Junta Interdisciplinaria realizado sobre la situación de Marcelo Joaquín Tula, familiar de Norma e involucrado en la causa. Marcelo Joaquín Tula, de 22 años, se encuentra imputado por el matricidio de Norma Beatriz Tula, de 63 años. En el marco de la investigación, su defensa solicitó el sobreseimiento por inimputabilidad del acusado.

La querella se opuso a ese planteo. De esta manera, el expediente se encuentra en una instancia en la que resta conocer cuál será la postura que adopte la Fiscalía, una definición que puede resultar determinante para resolver el conflicto que Marcelo Joaquín mantiene con la Justicia.

El pedido de la defensa se sustenta en los testimonios incorporados al expediente y en el informe elaborado por la Junta Interdisciplinaria que intervino para analizar la situación de Marcelo Joaquín.

El planteo de la defensa

El planteo fue presentado por el Defensor Público N° 5, Mariano Guillamondegui, quien actúa en representación de Marcelo Joaquín Tula. La defensa solicitó concretamente el sobreseimiento por inimputabilidad del hombre y, de manera subsidiaria, pidió que se disponga una medida de protección terapéutica para el acusado.

Para fundamentar su presentación, Guillamondegui tuvo en cuenta los testimonios que forman parte del expediente y el informe de la Junta Interdisciplinaria, realizado por peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) sobre la persona de Marcelo Joaquín.

El pedido fue planteado ante la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, quien está a cargo de la investigación por el matricidio de Norma Beatriz Tula.

En esta instancia, la querella ya expresó su oposición al pedido de sobreseimiento por inimputabilidad. Por lo tanto, el paso pendiente es conocer la postura que adoptará la Fiscalía frente al planteo formulado por la defensa.