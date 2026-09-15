Catamarca: policías realizaron la maniobra Heimlich a una joven que se había ahogado

Hoy, a las 06:15, una solicitud del SAE-911 puso en marcha la intervención de efectivos de la Comisaría Novena. Los agentes se constituyeron en inmediaciones del barrio Madre Teresa de Calcuta, donde tomaron contacto con un hombre que manifestó una situación de emergencia: su pareja, una joven mujer de 24 años de edad, estaría ahogada y no podía respirar.

La descripción del episodio planteaba una situación que requería una respuesta inmediata. Ante ese escenario, los efectivos actuaron rápidamente para asistir a la mujer y procurar restablecer su vía respiratoria.

La intervención de los efectivos

En el lugar, el Oficial Inspector Leonardo Andrés Carrizo, con la ayuda del sargento Matías Emmanuel Tula, realizó la maniobra de Heimlich a la joven.

La intervención logró desobstruir la vía respiratoria, permitiendo superar la situación que había motivado el pedido de auxilio. La actuación de ambos efectivos constituyó el primer paso para estabilizar a la mujer antes de su traslado a un centro asistencial.

Tras conseguir desobstruir la vía respiratoria, los policías trasladaron a la joven en la unidad móvil hasta el Hospital San Juan Bautista. Allí fue recibida por facultativos médicos, quienes le brindaron la atención correspondiente.

El procedimiento tuvo así una continuidad entre la asistencia inicial en el lugar y la posterior atención profesional en el ámbito hospitalario.

Un desenlace favorable

De acuerdo con la información proporcionada, luego de recibir atención médica, la joven se encontraba en buen estado de salud.

La secuencia del episodio quedó marcada por tres momentos centrales: el pedido de asistencia realizado a través del SAE-911, la intervención de los efectivos policiales en inmediaciones del barrio Madre Teresa de Calcuta y la posterior atención médica en el Hospital San Juan Bautista.