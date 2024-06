Loan Danilo Peña tiene cinco años y desapareció el jueves 13 de junio en 9 de julio, Corrientes, cuando fue a buscar naranjas junto a sus primos y varios adultos. Hay tres sospechosos detenidos y muchas preguntas. Guillermo Barry, uno de los fiscales a cargo de la investigación, aseguró que “la hipótesis sobre el secuestro del menor cobra cada vez más fuerza”. En consecuencia, las autoridades centrarán sus esfuerzos en pruebas científicas y testimonios clave que puedan arrojar luz sobre el paradero del menor.

Buscan manchas de sangre en los autos de los detenidos por la desaparición de Loan

Una de las medidas más importantes que se llevarán a cabo son las pruebas de luminol en los vehículos de los sospechosos. Esta sustancia química es capaz de revelar rastros de sangre incluso después de haber sido limpiados, lo que podría proporcionar pruebas cruciales para determinar si Loan estuvo presente en alguno de los autos y si sufrió algún daño. La pericia estaba pautada para este viernes por la tarde.

Además de las pruebas científicas, los testimonios de los detenidos y testigos son fundamentales para reconstruir los hechos y entender qué sucedió el día de la desaparición de Loan. El abogado de Mónica Millapi, una de las detenidas, afirmó que “no hubo un pacto de silencio, ni mucho menos” entre los sospechosos. “El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse”, manifestó Jorge Monti..

Hay expectativa también por la situación del marido de Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, quien también decidió ampliar su declaración indagatoria.

Otro testimonio clave es el de Antonio Benítez, tío de Loan, quien detalló qué pasó el día de la desaparición. En su declaración, afirmó que “el menor no se perdió”. Y que cuando le informan a la mamá, su primera reacción fue “se lo llevaron”. Esta declaración coincide con la de otros testigos, refuerza la hipótesis del secuestro y aumenta la preocupación.

La comunidad de Corrientes sigue conmocionada por la desaparición de Loan, pero la esperanza de encontrarlo con vida se mantiene. La realización de pruebas de luminol y la obtención de testimonios clave son pasos importantes. Ofrecen una recompensa de $5 millones para quien aporte datos sobre Loan

Creen que Loan fue secuestrado

La intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tomó más fuerza en las últimas horas debido al incremento de la hipótesis de que Loan fue secuestrado. En un principio, la injerencia de la PROTEX se dio por la alerta Sofía que se emitió luego de la desaparición de Loan. Sin embargo, ahora el organismo colabora en el lugar con el afán de recolectar más medidas de prueba.

Los tres fiscales provinciales (Guillermo Barry, Juan Castillo y Francisco Arrué) les pusieron todo el expediente a su disposición. Por otra parte, informaron que la reconstrucción realizada este miércoles volvió a ratificar lo mismo que dijeron los nenes en Cámara Gesell: “Loan se va en dirección contraria a la casa de la abuela, y el primer botín aparece a 2 kilómetros de la casa de la abuela”.