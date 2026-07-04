Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida tras ir a ver el partido de la Selección a la casa de una amiga

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires busca intensamente a Josefina Flores, una adolescente de 15 años que desapareció este viernes en el barrio porteño de Belgrano. El caso genera preocupación y es seguido de cerca en todo el país, incluida Catamarca, mientras las autoridades continúan con el operativo para dar con su paradero.

Según informaron sus familiares, Josefina había concurrido a la casa de una amiga para ver el partido de la Selección argentina. Sin embargo, alrededor de las 19 decidió retirarse sola del lugar, minutos antes del inicio del encuentro.

El último contacto con la adolescente, hija de un capitán retirado del Ejército Argentino, se produjo a las 19:50. En ese momento, su familia desconocía que ya había abandonado la vivienda de su amiga. Luego de ese intercambio dejó de responder los mensajes y su teléfono celular registró su última conexión a las 20:06.

Ante la falta de novedades, sus familiares radicaron la denuncia y se activó un operativo de búsqueda.

Analizan cámaras de seguridad

La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, con colaboración de la Comisaría Vecinal 13C.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, las imágenes permitieron establecer que Josefina fue registrada por última vez alrededor de las 19 en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en el barrio de Belgrano.

Las autoridades informaron que la adolescente nació el 2 de agosto de 2010 y que la causa fue caratulada como averiguación de paradero.

Solicitan colaboración de la comunidad

La Policía pidió que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Josefina se comunique con la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia a los teléfonos (011) 4309-9700, interno 234153, o (011) 15-821-4001.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.