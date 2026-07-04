Caso Rojas: ordenan cotejar las huellas de Luis Barrionuevo con rastros hallados en la casa y en un vehículo

La investigación por la muerte del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos "Rojitas" Rojas, sumó una nueva medida judicial. Segun informó Radio Valle Viejo, el fiscal Hugo Leandro Costilla ordenó el cotejo de las huellas dactilares del secretario general nacional de UTHGRA, Luis Barrionuevo, con las encontradas en la vivienda de la víctima y en un automóvil perteneciente al gremio.

La medida alcanza las huellas levantadas tanto en la casa de Rojas, ubicada en el barrio República Argentina, donde fue hallado sin vida, como en un automóvil Volkswagen Surán perteneciente a UTHGRA.

Según dispuso el fiscal Costilla, el Laboratorio Satélite será el encargado de realizar las pericias dactiloscópicas para establecer a quién corresponden los rastros encontrados. El procedimiento no se limitará a Barrionuevo, sino que también incluirá el cotejo con las huellas de otras personas vinculadas a la investigación.

La nueva diligencia se enmarca en una causa que, a más de tres años y siete meses de la muerte de Rojas, aún no logró determinar con certeza la causa del fallecimiento.

En ese contexto, el ateneo médico realizado en marzo de este año en Córdoba no arrojó una conclusión definitiva y mantuvo abiertas las tres hipótesis que analiza la Justicia: una muerte natural producto de una caída accidental, un homicidio o un homicidio preterintencional.

A casi cuatro años del hecho ocurrido el 3 de diciembre de 2022, la investigación continúa sin establecer cómo se produjo la muerte de Juan Carlos "Rojitas" Rojas, un caso que generó un fuerte impacto político y social en Catamarca y que sigue a la espera de una definición judicial.