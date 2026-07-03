Operativo antidrogas en Catamarca: secuestran más de 6.000 ansiolíticos y detienen a tres personas

En la jornada de hoy, un importante operativo antidrogas desarrollado en la Terminal de Ómnibus de la Capital permitió concretar un procedimiento que culminó con la detención de un joven de 24 años y el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la investigación.

La intervención fue realizada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, en el marco de un trabajo que tuvo como eje el control y la investigación de presuntas actividades relacionadas con sustancias y elementos de interés para la causa.

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de 5.050 comprimidos de midazolam de 15 miligramos, además de dos teléfonos celulares y una motocicleta Mondial 110 cc., de color rojo, vehículo en el que se trasladaba el joven detenido al momento de la intervención.

Tras estas actuaciones iniciales, tomó intervención el Juzgado Federal, desde donde se dispusieron las medidas judiciales correspondientes para dar continuidad a la investigación.

La investigación avanzó con allanamientos simultáneos

Como parte de la continuidad del procedimiento, los investigadores desplegaron dos allanamientos simultáneos en distintos sectores de la Capital.

Las medidas judiciales fueron ejecutadas en:

Asentamiento Soria.

Pasaje Capataz Villafañez S/N°.

Los procedimientos permitieron ampliar el resultado obtenido en la Terminal de Ómnibus y derivaron en nuevos secuestros considerados de interés para la causa que lleva adelante la Justicia Federal.

Nuevos secuestros durante los procedimientos

Durante los allanamientos, el personal policial incautó distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Entre los secuestros realizados se encuentran:

Sustancia tipo herbácea , que al ser sometida a la correspondiente prueba de campo arrojó como resultado que se trataría de marihuana .

, que al ser sometida a la correspondiente prueba de campo arrojó como resultado que . 996 comprimidos de midazolam del mismo ansiolítico.

del mismo ansiolítico. 28 semillas de la variedad cannabis sativa.

$282.000 en efectivo.

Un teléfono celular.

Estos elementos fueron secuestrados en el marco de las medidas judiciales ordenadas, reforzando la investigación iniciada tras el procedimiento realizado en la Terminal de Ómnibus.

Tres personas quedaron a disposición de la Justicia

Al concluir las medidas judiciales dispuestas durante la jornada, el operativo derivó en la detención de dos mujeres de 46 y 65 años de edad, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia junto con el joven de 24 años detenido en la primera etapa del procedimiento.

De esta manera, el total de personas detenidas en el marco de la investigación asciende a tres, todas ellas vinculadas al expediente que lleva adelante la autoridad judicial competente.