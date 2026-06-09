Búsqueda de Luciana Alarcón: activaron la Alerta Sofía

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba. La adolescente de 15 años es intensamente buscada luego de haber sido vista por última vez durante el mediodía del lunes 8 de junio de 2026.

La Policía de Córdoba, a través de la Unidad Regional Departamental Colón, emitió un pedido de colaboración dirigido a toda la comunidad con el objetivo de obtener información que permita establecer el paradero de la menor. De acuerdo con los datos difundidos oficialmente, la joven se ausentó del centro educativo al que asiste y desde entonces se desplegó un operativo de búsqueda que involucra a distintas áreas de seguridad de la provincia.

La desaparición generó una inmediata movilización de familiares, vecinos y autoridades, quienes continúan trabajando para reunir cualquier dato que contribuya a localizar a la adolescente.

El último lugar donde fue vista

Según la información brindada por las autoridades, Luciana fue vista por última vez el 8 de junio de 2026, alrededor de las 12 del mediodía, al salir del Colegio Bonoris, ubicado en la ciudad de Colonia Caroya.

Ese momento constituye el último registro confirmado sobre su paradero y se transformó en uno de los principales puntos de referencia para los investigadores que llevan adelante las tareas de búsqueda. A partir de esa información, las autoridades comenzaron a reconstruir los movimientos de la adolescente y a analizar distintos elementos que puedan aportar datos relevantes para la investigación.

El trabajo de las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió públicamente al operativo que se desarrolla para localizar a la joven. En declaraciones a Cadena 3, realizadas este martes, señaló que hasta el momento no se había activado la Alerta Sofía.

Al mismo tiempo, destacó que la búsqueda se encuentra en pleno desarrollo y que las autoridades provinciales han puesto a disposición todos los recursos necesarios. "Estamos trabajando con todos los recursos de la provincia. Se están revisando todas las cámaras de la zona", indicó el funcionario.

La revisión de registros fílmicos forma parte de las tareas que buscan reconstruir el recorrido de la adolescente tras salir del establecimiento educativo. Quinteros también manifestó que existen diversas líneas de trabajo abiertas. "Hay muchas hipótesis, pero ninguna que se pueda declarar", expresó el ministro al referirse al estado actual de la investigación.

El compromiso de la familia y el pedido de colaboración

Durante sus declaraciones, el ministro resaltó además el involucramiento de la familia y de la comunidad en las tareas de búsqueda. Según indicó, el entorno cercano de Luciana participa activamente en la difusión de información y en las acciones destinadas a lograr su localización.

En ese contexto, Quinteros destacó: "Toda ayuda nosotros la vamos a recibir". Asimismo, realizó un llamado a la población para que cualquier dato que pueda resultar útil sea comunicado inmediatamente a las autoridades competentes.

Las fuerzas de seguridad remarcan que incluso la información que pueda parecer menor podría resultar determinante para avanzar en la investigación.

Características físicas y vestimenta

Con el objetivo de facilitar la identificación de la adolescente, las autoridades difundieron una descripción detallada de sus características físicas.

Luciana presenta:

• Contextura delgada.

• Tez trigueña.

• Aproximadamente 1,60 metros de altura.

• Cabello largo de color negro.

También se informó cómo se encontraba vestida al momento de ser vista por última vez.

Llevaba:

• Zapatillas blancas con detalles verdes.

• Jeans azules.

• Buzo azul marino.

Estos datos forman parte de la información oficial distribuida para colaborar con la búsqueda y permitir que cualquier persona pueda reconocerla en caso de haberla visto.

Luciana Alarcón

Canales habilitados para aportar información

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a toda la comunidad e informaron los medios disponibles para comunicar cualquier dato relacionado con el paradero de la adolescente.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse de manera inmediata a través de los siguientes canales:

• Comisaría de Colonia Caroya: 3513951364.

• Línea de emergencias 911.

• Dependencia policial más cercana.

La Policía de Córdoba subrayó que toda información puede resultar de vital importancia para la localización de Luciana Aylén Barrios Alarcón.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y el análisis de las distintas líneas investigativas, las autoridades mantienen activo el operativo y renuevan el pedido de colaboración ciudadana con la esperanza de obtener datos que permitan encontrar a la adolescente y esclarecer lo sucedido desde el momento en que fue vista por última vez al salir del Colegio Bonoris de Colonia Caroya.