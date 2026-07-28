Catamarca: elevan a juicio a un hombre acusado de intentar matar a su ex y al hijo de ambos

La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, dio por finalizada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y requirió la elevación a juicio de la causa en la que un hombre permanece imputado por los delitos de "homicidio doblemente calificado por haber mediado relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), en grado de tentativa" y "homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa", hechos que, de acuerdo con la acusación fiscal, fueron cometidos en perjuicio de su expareja y del hijo de ambos.

El imputado continúa detenido, cumpliendo la medida de prisión preventiva que había sido oportunamente dispuesta durante el avance de la investigación penal.

La solicitud presentada por la representante del Ministerio Público Fiscal marca el cierre de una extensa etapa investigativa y plantea que el caso avance hacia la instancia de juicio oral, donde serán debatidas las pruebas reunidas y las responsabilidades penales que se atribuyen al acusado.

Un único juicio para todos los hechos denunciados

Por razones de conexidad, la Fiscalía resolvió acumular a este proceso otras actuaciones que habían sido iniciadas con anterioridad a raíz de diferentes hechos de violencia de género y violencia familiar denunciados por la misma víctima.

Como consecuencia de esa decisión procesal, todos los expedientes serán sustanciados dentro de un único juicio oral, lo que permitirá analizar de manera integral la secuencia de hechos denunciados y el contexto en el que, según la investigación, se desarrollaron los distintos episodios.

En ese marco, el requerimiento de elevación a juicio también comprende los delitos de:

Amenazas simples.

Coacción.

Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja y en contexto de violencia de género.

Todos estos hechos fueron atribuidos en concurso real y en calidad de autor, conforme surge del requerimiento formulado por la Fiscalía.

La evidencia reunida durante la Investigación Penal Preparatoria

A lo largo de la Investigación Penal Preparatoria, el Ministerio Público Fiscal fue incorporando un amplio conjunto de elementos probatorios destinados a reconstruir los hechos denunciados y determinar la dinámica de violencia que habría existido entre las partes.

Entre las pruebas reunidas se encuentran:

Denuncias.

Actuaciones policiales.

Inspecciones.

Testimonios.

Informes victimológicos.

Valoraciones de riesgo.

Pericias médicas.

Pericias psicológicas.

Pericias criminalísticas.

Historias clínicas.

Informes técnicos.

Demás medidas de prueba incorporadas al expediente.

De acuerdo con la Fiscalía, el análisis integral de toda esa evidencia permitió reconstruir la secuencia de los hechos investigados y la dinámica de violencia denunciada.

Sobre la base de ese conjunto probatorio, la fiscal Alejandra Antonino sostuvo que existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso penal, para afirmar que el imputado habría intentado terminar con la vida de su expareja y del hijo de ambos, razón por la cual solicitó formalmente que la causa sea sometida a juicio oral.

Una investigación que abarca casi dos años de hechos

Según la investigación fiscal, los hechos se habrían desarrollado entre octubre de 2023 y mayo de 2025, período durante el cual el imputado habría ejercido distintas conductas de violencia física, psicológica y verbal contra su expareja.

La acusación sostiene que esos episodios no constituyeron hechos aislados, sino que se habrían producido dentro de un contexto sostenido de violencia de género, aspecto que también forma parte del análisis realizado durante la etapa investigativa.

La causa reúne diversos episodios que incluyen amenazas, coacción y agresiones físicas que habrían ocasionado lesiones a la víctima, configurando, según la hipótesis fiscal, una sucesión de conductas que culminaron en un hecho de extrema gravedad ocurrido en mayo de 2025.

El episodio que motivó las acusaciones más graves

De acuerdo con la acusación, el hecho de mayor gravedad ocurrió en mayo de 2025, luego de una discusión entre el imputado y su expareja.

Siempre según la reconstrucción realizada durante la investigación, el hombre habría agredido a la mujer, posteriormente retirado del domicilio al hijo de ambos e iniciado un recorrido en automóvil con ambos a bordo.

La Fiscalía sostiene que durante ese trayecto el acusado profirió reiteradas amenazas de muerte, condujo el vehículo de manera temeraria y finalmente terminó impactando el automóvil.

Sobre la base de esa secuencia de hechos y del conjunto de pruebas incorporadas al expediente, el Ministerio Público Fiscal consideró acreditado, con el estándar de probabilidad exigido para esta instancia procesal, que existen fundamentos suficientes para que todas las imputaciones sean debatidas en un juicio oral, instancia en la que se analizarán las pruebas producidas durante la investigación y se determinará la eventual responsabilidad penal del acusado respecto de cada uno de los delitos atribuidos.