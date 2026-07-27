La defensa de Nahir Galarza impulsa una revisión de la condena perpetua: "Es un escándalo jurídico"

La defensa de Nahir Galarza solicitó una revisión de la condena a prisión perpetua que pesa sobre la joven por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, quien fue asesinado de dos disparos el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. La presentación representa un nuevo capítulo en un caso que, tras atravesar diversas instancias judiciales, cuenta con una sentencia firme confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024.

El encargado de impulsar esta nueva estrategia judicial es el abogado Eduardo Gerard, quien asumió el patrocinio legal de Galarza en septiembre de 2025. En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el letrado sostuvo que el eje central de su planteo consiste en revisar la aplicación del agravante del vínculo contemplado en la condena.

Según explicó, la discusión no apunta a negar los hechos ni a desconocer la responsabilidad atribuida a su clienta, sino a cuestionar la calificación jurídica utilizada por el tribunal al momento de dictar el fallo.

"Yo voy a discutir el tipo penal respecto al tipo de pareja", afirmó Gerard.

Los fundamentos del cuestionamiento

De acuerdo con el abogado, la sentencia condenatoria se apoyó principalmente en tres elementos que el juez consideró determinantes para declarar culpable a Nahir Galarza:

Dos pericias telefónicas.

Los testimonios brindados durante el juicio.

En relación con las pericias, Gerard recordó que una fue realizada por el especialista Ferrari, mientras que la otra estuvo a cargo de Gabriela Laiño, quien analizó las redes sociales vinculadas al caso y posteriormente presentó un extenso informe de 1.400 páginas.

Sin embargo, la defensa sostiene que con el paso de los años surgió un elemento que pone en discusión la validez de ese trabajo pericial.

La controversia sobre la pericia de Gabriela Laiño

Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo judicial está relacionado con la labor desarrollada por Gabriela Laiño.

Según expuso Gerard, tiempo después del juicio se conoció la existencia de un juicio laboral en el que se constató que Laiño no estaba idónea para realizar ese tipo de pericias, debido a que su formación profesional correspondía a la de bromatóloga.

A partir de esa situación, el abogado cuestionó directamente el valor probatorio del informe presentado durante el proceso judicial.

"Si ella no es perito, entonces es falso lo que se presentó en el juicio", sostuvo.

La observación forma parte de la argumentación con la que la defensa pretende revisar distintos aspectos del fallo, poniendo el foco en la manera en que fueron valoradas determinadas pruebas durante el juicio.

Una estrategia que no busca la nulidad del proceso

Pese a las críticas formuladas sobre algunos de los elementos utilizados para sustentar la condena, Gerard aclaró que no pretende solicitar la nulidad del juicio.

Por el contrario, explicó que el objetivo consiste en lograr una revisión que permita modificar la pena impuesta.

"Hay suficientes elementos para bajar la condena", expresó el abogado.

Esta postura marca una diferencia respecto de otras estrategias judiciales orientadas a invalidar procesos completos. En este caso, el planteo se centra en discutir aspectos específicos del veredicto y su fundamentación jurídica.

El cuestionamiento por la perspectiva de género

Otro de los ejes planteados por la defensa apunta al enfoque con el que, según Gerard, actuó el Tribunal durante el juicio.

El abogado afirmó que el proceso se desarrolló "sin perspectiva de género" y cuestionó la interpretación realizada respecto de la relación existente entre Galarza y Fernando Pastorizzo.

Como ejemplo, sostuvo que el juez no consideró que ella tenía el mismo derecho de mantener relaciones con un hombre sin que ello implicara necesariamente una relación de pareja, aspecto que, de acuerdo con su postura, resulta determinante al momento de analizar la aplicación del agravante del vínculo.

En ese contexto, Gerard calificó la situación con una expresión contundente:

"Es un escándalo jurídico".

El recurso presentado ante el Tribunal Superior de Entre Ríos

El abogado explicó que la presentación fue realizada con fundamento en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Según indicó, recurrió a ese mecanismo porque constituye un recurso único para los casos en los que existe una sentencia firme.

El planteo fue presentado ante la Sala número uno del Tribunal Superior de Entre Ríos, que deberá intervenir en el análisis del pedido formulado por la defensa.

Respecto de los tiempos del procedimiento, Gerard señaló que no existe un plazo establecido para la realización de la audiencia.

"La audiencia no tiene plazo", afirmó.

Asimismo, manifestó su sorpresa por la repercusión pública que continúa generando el expediente.

"No entendemos por qué llama tanto la atención este caso. Nahir sabe dónde estamos parados y está ansiosa", indicó.

La posición de Nahir Galarza frente al proceso

En sus declaraciones, Gerard también hizo referencia a la situación personal de su defendida.

El abogado aseguró que Nahir Galarza, actualmente de 27 años, es consciente de su situación judicial y no desconoce los hechos por los cuales fue condenada.

Según explicó, la joven "sabe que tiene que estar presa y no niega lo que pasó", aunque considera que existen errores en torno al veredicto dictado, los cuales constituyen el fundamento del pedido de revisión impulsado por la defensa.

El recorrido judicial del caso

La condena a prisión perpetua fue dictada en 2019 y, desde entonces, Galarza presentó recursos en diversas instancias judiciales con el objetivo de revertir la decisión.

Ese recorrido concluyó en 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso extraordinario presentado por la defensa y dejó firme la sentencia condenatoria.

Ahora, mediante la presentación basada en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, la defensa busca abrir una nueva instancia de revisión, centrando sus cuestionamientos en la aplicación del agravante del vínculo, la valoración de las pericias incorporadas al juicio y la ausencia, según sostiene, de una adecuada perspectiva de género en el análisis realizado por el Tribunal.