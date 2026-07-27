Causa Maradona: el nutricionista de la Selección declaró y contó la pelea entre Diego y Luque

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes una nueva audiencia en los Tribunales de San Isidro, donde declaró Luciano Spena, nutricionista de la Selección argentina. Su testimonio fue considerado relevante porque favoreció la posición del médico clínico acusado, Pedro Di Spagna, al sostener que el propio Maradona se negó a recibir atención médica durante una visita realizada al country San Andrés.

De acuerdo con fuentes del caso consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la audiencia tuvo una duración acotada. Comenzó alrededor de las 11 de la mañana y concluyó aproximadamente a las 14, con la participación de un único testigo citado por los fiscales adjuntos del departamento judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La declaración de Spena se centró en los hechos ocurridos durante los días previos al fallecimiento de Maradona y en las gestiones realizadas para evaluar su estado de salud durante la internación domiciliaria.

La convocatoria de Swiss Medical y la visita al country San Andrés

Durante su exposición, Luciano Spena explicó que en noviembre de 2020 fue convocado por Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga encargada de coordinar la internación domiciliaria de Maradona.

El objetivo de esa convocatoria era asistir al exfutbolista en la vivienda ubicada en el lote 45 del barrio cerrado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Según relató el especialista, el 18 de noviembre de 2020 concurrió hasta el domicilio acompañado por el médico clínico Pedro Di Spagna, quien actualmente integra el grupo de ocho acusados en el proceso judicial.

Sin embargo, aquella visita no logró concretarse porque, según la declaración del nutricionista, Maradona rechazó recibirlos.

El episodio del 18 de noviembre

El relato de Spena coincidió con elementos ya incorporados a la investigación. Conforme a los intercambios registrados en el grupo de WhatsApp denominado "Tigre", Pedro Di Spagna había recomendado de manera constante que un nutricionista "revise la dieta" del paciente.

Esa recomendación surgía después de que Maradona hubiera vomitado tras consumir camarones con ajo a la provenzal, una comida que la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini, describió como una "bomba de tiempo".

Fuentes de la investigación indicaron que el nutricionista "prácticamente repitió lo que dijo en su testimonial" y agregaron que relató las dificultades que enfrentaron para ingresar al country durante aquella jornada.

De acuerdo con esas mismas fuentes, tanto Spena como Di Spagna llegaron al domicilio antes que el neurocirujano Leopoldo Luque, quien se presentó como el "médico de cabecera" del exjugador.

Posteriormente, Luque ingresó solo a la vivienda. Según el testimonio reconstruido durante la audiencia, desde el exterior se escuchó una discusión, situación que sorprendió a Spena porque no la esperaba.

Las fuentes señalaron que, tras salir del inmueble, Leopoldo Luque les comunicó que "Diego no estaba disponible", motivo por el cual ninguno de los dos especialistas pudo evaluar al paciente ese día.

La respuesta de Di Spagna y un nuevo intento frustrado

Luego de ese episodio, Pedro Di Spagna respondió que "está bien", aunque manifestó que prefería que la situación fuera comunicada por las hijas de Maradona.

Pese a ello, ambos profesionales ingresaron con la intención de intentar convencer al paciente, aunque finalmente no lograron hacerlo.

Tras ese intento fallido, Di Spagna y Spena se ofrecieron a regresar al domicilio el 19 de noviembre para concretar la evaluación médica y nutricional.

Sin embargo, les recomendaron que asistieran la semana siguiente.

De acuerdo con el testimonio presentado en el juicio, tanto el médico clínico como el nutricionista quedaron a disposición para acudir cuando fueran requeridos nuevamente.

Ese nuevo llamado nunca llegó. Diego Armando Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre de 2020.

La balanza InBody y la evaluación prevista

Durante su declaración, Luciano Spena también precisó que había trasladado hasta el country San Andrés una balanza InBody, un equipo destinado a medir la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica.

La presencia de ese dispositivo formaba parte de la evaluación nutricional que el especialista tenía previsto realizar durante la consulta, aunque el rechazo del paciente impidió que esa instancia pudiera desarrollarse.

Entre los elementos mencionados durante su testimonio se destacaron:

Convocatoria de Swiss Medical para intervenir en la internación domiciliaria.

para intervenir en la internación domiciliaria. Visita del 18 de noviembre de 2020 junto al médico Pedro Di Spagna .

junto al médico . Rechazo de Diego Maradona a recibir atención médica.

a recibir atención médica. Recomendación de revisar la dieta tras el episodio de vómitos provocado luego de ingerir camarones con ajo a la provenzal.

tras el episodio de vómitos provocado luego de ingerir camarones con ajo a la provenzal. Traslado de una balanza InBody , destinada a medir la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica.

, destinada a medir la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica. Disponibilidad de ambos profesionales para regresar cuando fueran convocados.

Un testigo esperado por el Ministerio Público Fiscal

La comparecencia de Luciano Spena había sido prevista anteriormente por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

No obstante, el nutricionista no pudo presentarse en aquella oportunidad debido a que se encontraba acompañando a la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Finalmente, su declaración se incorporó este lunes al expediente y aportó una reconstrucción de los acontecimientos ocurridos durante los días previos al fallecimiento de Maradona. Según lo expuesto en la audiencia, el especialista sostuvo que tanto él como Pedro Di Spagna acudieron al domicilio con la intención de realizar la evaluación médica y nutricional correspondiente, pero no pudieron concretarla debido a la negativa del paciente a recibirlos. Ese relato constituyó uno de los ejes de una audiencia breve, aunque significativa dentro del desarrollo del juicio, al aportar nuevos elementos sobre las circunstancias que rodearon la atención sanitaria de Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés.