Imputan por homicidio culposo agravado al conductor del siniestro fatal de Tinogasta

La investigación por el siniestro vial ocurrido el pasado domingo sobre la Ruta Nacional 60, en la localidad de La Puntilla, departamento Tinogasta, dio un nuevo paso con la indagatoria al conductor de la camioneta involucrada en el hecho y la formalización de la imputación en su contra. El episodio tuvo como consecuencia la muerte de Rodolfo Ángel Leiva, un hombre de 81 años, domiciliado en La Puntilla, quien perdió la vida luego de ser atropellado mientras circulaba en bicicleta.

De acuerdo con la información conocida por La Unión, el conductor del vehículo fue indagado durante la noche del lunes por el fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, Dr. Barros Luis Jorge del Valle, quien lleva adelante la investigación del caso.

La causa continúa en etapa de instrucción mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para determinar los pasos procesales que seguirán en el expediente.

Cómo ocurrió el siniestro

Según la información preliminar incorporada a la investigación, Rodolfo Ángel Leiva se desplazaba en bicicleta por la Ruta Nacional 60 en sentido sur cuando fue impactado desde atrás por una camioneta. Como consecuencia del impacto, el hombre de 81 años falleció, dando inicio a la actuación judicial para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta Wingle Great Wall, de color gris, que era conducida por Rodolfo Eduardo De la Mota, domiciliado en la provincia de La Rioja.

Tras producirse el siniestro, intervino la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, que adoptó las primeras medidas procesales destinadas a preservar las pruebas y avanzar con la investigación.

Las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía

Luego de tomar intervención en el hecho, el Dr. Barros Luis Jorge del Valle dispuso el secuestro de ambos rodados involucrados en el siniestro. Asimismo, ordenó la aprehensión del conductor de la camioneta, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Estas medidas fueron implementadas en el marco de la investigación iniciada tras el fallecimiento del ciclista, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido sobre la Ruta Nacional 60.

Entre las actuaciones dispuestas inicialmente se encuentran:

Secuestro de la bicicleta.

Secuestro de la camioneta Wingle Great Wall de color gris.

Aprehensión del conductor Rodolfo Eduardo De la Mota.

La indagatoria y la imputación

Durante la noche del lunes, Rodolfo Eduardo De la Mota fue indagado por el fiscal Barros en el marco de la causa que investiga el siniestro fatal. El representante del Ministerio Público le imputó el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor, calificación con la que continúa la investigación.

Según la información difundida este martes, durante la audiencia el conductor decidió no declarar.

Tras la indagatoria, De la Mota continúa detenido mientras la Fiscalía aguarda la incorporación de las planillas pertinentes, documentación que será evaluada para definir los próximos pasos procesales dentro del expediente.

La causa permanece en etapa de investigación

Con la imputación formal y la realización de la indagatoria, la causa continúa bajo la dirección del fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, Dr. Barros Luis Jorge del Valle.

La investigación permanece abierta mientras se incorporan nuevos elementos al expediente para determinar la continuidad del proceso judicial. Por el momento, el conductor de la camioneta permanece detenido y la Fiscalía espera contar con las planillas correspondientes antes de adoptar nuevas decisiones procesales.

El expediente se encuentra centrado en esclarecer las circunstancias del siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 60, en La Puntilla, donde perdió la vida Rodolfo Ángel Leiva, de 81 años, luego de ser impactado mientras circulaba en bicicleta.