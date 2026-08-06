Candela Arizaga declaró y ratificó su vínculo con Moyano: "Quiero ver a mi pareja"

Luego de prestar declaración ante la Justicia, Candela Arizaga volvió a rechazar las acusaciones de violencia contra el exdiputado Facundo Moyano y manifestó su deseo de que la situación judicial pueda resolverse para volver a encontrarse con su pareja.

La joven de 23 años dialogó con la prensa tras brindar testimonio y expresó que espera que las restricciones dictadas contra el sindicalista sean levantadas. Durante sus declaraciones públicas insistió en la inocencia de Moyano y reiteró que mantiene la relación sentimental con él.

"Quiero que todo se solucione para ver a mi pareja", afirmó Arizaga, en lo que constituyó su primera manifestación pública sobre el episodio ocurrido el último martes en el barrio porteño de Belgrano.

La joven aseguró que sufrió un brote psicótico

Durante sus declaraciones, Candela Arizaga confirmó que atravesó un "brote psicótico" y señaló que esa situación fue consecuencia del consumo de estupefacientes. La influencer estuvo acompañada por su nuevo abogado, Roberto Herrera, quien la asistió durante la presentación judicial y también participó de las declaraciones posteriores.

Junto a su defensor, Arizaga sostuvo que actualmente se encuentra "bien" y brindó además información sobre su mascota, al indicar que su perro permanece en la ciudad santafesina de Rosario.

Las manifestaciones fueron realizadas luego de comparecer ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires Especializada en Violencia de Género, donde prestó declaración en el marco de la investigación.

El pedido para que se levanten las restricciones

Tras declarar, la joven lamentó no poder mantener contacto con Facundo Moyano debido a las medidas adoptadas en el expediente. El exdiputado se encuentra imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, situación que derivó en la imposición de restricciones que, según expresó Arizaga, desea que sean dejadas sin efecto.

Durante su contacto con la prensa volvió a insistir en que no existió violencia por parte de su pareja y sostuvo que espera que el proceso judicial permita aclarar lo sucedido.

Su relación con Facundo Moyano

En sus declaraciones públicas, Candela Arizaga también hizo referencia a su vínculo personal con Facundo Moyano. La joven reveló que su familia conoce al hijo de Hugo Moyano y destacó el respaldo que, según manifestó, recibe por parte del exdiputado.

"Facu cree en mí y quiere que crezca", expresó al describir la relación que mantiene con su pareja, al tiempo que reiteró su intención de que el conflicto judicial pueda resolverse.

Las afirmaciones fueron realizadas luego de insistir en que continúa en pareja con Moyano y de reiterar su posición respecto de los hechos investigados.

Qué declaró

Arizaga también ofreció su relato sobre el episodio ocurrido en el departamento ubicado sobre Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. Según explicó, abandonó el edificio por sus propios medios, indicando que descendió por el ascensor, abrió la puerta y salió corriendo.

De acuerdo con sus declaraciones, esa secuencia coincide con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del edificio. La joven volvió a negar la existencia de violencia por parte de Facundo Moyano y sostuvo que esa fue la forma en que se retiró del lugar.

Cambio de representación legal

Durante la comparecencia judicial, Candela Arizaga estuvo representada por Roberto Herrera, quien pasó a ejercer su defensa.

Hasta el inicio de esta nueva etapa de la investigación, la influencer era representada por el abogado Diego Storto, quien había intervenido desde el comienzo del expediente.

La presencia del nuevo defensor coincidió con la declaración brindada por la joven ante la fiscalía y con sus primeras manifestaciones públicas sobre el caso.