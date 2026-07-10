Capital y Tinogasta: secuestraron seis motocicletas y arrestaron a tres personas

En el marco de operativos preventivos desarrollados en la Capital y el interior provincial, efectivos de la Seccional Décima y de la Comisaría Departamental Tinogasta, con el apoyo de integrantes de distintos grupos especiales, realizaron controles vehiculares e identificación de personas en diversos puntos estratégicos de sus respectivas jurisdicciones.

Como resultado de estos procedimientos, el personal policial secuestró seis motocicletas de distintas marcas y cilindradas y procedió al arresto de tres hombres mayores de edad, luego de constatar distintas infracciones durante el desarrollo de los controles.

De acuerdo con la información oficial, las actuaciones se llevaron adelante como parte de los operativos habituales de prevención y fiscalización que se desarrollan en diferentes sectores de la provincia.

Controles en Capital y Tinogasta

Las tareas fueron ejecutadas por efectivos de la Seccional Décima de la Capital y de la Comisaría Departamental Tinogasta, quienes trabajaron de manera conjunta con personal perteneciente a distintos grupos especiales. Los procedimientos consistieron en controles vehiculares e identificación de personas, acciones desarrolladas en puntos considerados estratégicos dentro de las jurisdicciones donde se desplegaron los operativos.

Durante las inspecciones, los efectivos verificaron la documentación correspondiente y constataron el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en materia de tránsito como de convivencia.

Seis motocicletas incautadas

Al concluir los operativos, la Policía informó el secuestro de seis motocicletas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas.

La medida fue adoptada debido a que los conductores de los rodados infringieron lo establecido en el Código de Faltas y en la Ley Nacional de Tránsito, según se indicó oficialmente.

Las motocicletas quedaron incautadas como parte de las actuaciones administrativas y legales iniciadas tras detectarse las irregularidades durante los controles efectuados por el personal policial.

Tres hombres arrestados

Además del secuestro de los vehículos, el operativo dejó como saldo el arresto de tres personas del sexo masculino, todas ellas mayores de edad.

La medida fue adoptada durante el desarrollo de los controles realizados por los efectivos policiales. Tras concretarse los arrestos, el personal interviniente labró las actuaciones de rigor, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Las acciones desarrolladas por la Seccional Décima de la Capital y la Comisaría Departamental Tinogasta, junto con los distintos grupos especiales, formaron parte de tareas orientadas al control vehicular y a la identificación de personas en sectores considerados estratégicos.

Este tipo de procedimientos permite verificar el cumplimiento de las normas previstas en el Código de Faltas y en la Ley Nacional de Tránsito, además de realizar controles preventivos sobre quienes circulan por la vía pública.