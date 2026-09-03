Capital y Valle Viejo: recuperaron tres motocicletas, dos de ellas desarmadas

Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante distintos procedimientos en jurisdicciones de la Capital y el departamento Valle Viejo, que permitieron recuperar un total de tres motocicletas, dos de las cuales se encontraban desarmadas.

Las actuaciones incluyeron registros domiciliarios y un procedimiento realizado en un sitio baldío de la localidad de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo. Los rodados recuperados fueron posteriormente secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, desde donde se impartieron las directivas que deberán cumplimentarse en el marco de las actuaciones correspondientes.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos y estuvieron a cargo de numerarios de la División Investigaciones, que avanzaron con las medidas dispuestas para esclarecer hechos denunciados ante las autoridades judiciales.

Registros domiciliarios en La Esperanza y 40 Viviendas

Una parte de los procedimientos se concentró en registros domiciliarios materializados por los investigadores en dos barrios. Las medidas se realizaron en:

Barrio La Esperanza, ubicado en la Capital.

Barrio 40 Viviendas, ubicado en el departamento Valle Viejo.

En esos lugares, el personal policial logró recuperar motocicletas que se encontraban desarmadas. De acuerdo con la información proporcionada, los rodados serían producto de ilícitos en los que resultaron damnificados dos hombres, quienes realizaron las correspondientes denuncias penales. Las presentaciones judiciales fueron radicadas en la Unidad Judicial N° 5 y la Unidad Judicial N° 10.

La recuperación de las motocicletas se produjo en el marco de las investigaciones iniciadas a partir de esas denuncias y de las medidas llevadas adelante posteriormente por el personal de la División Investigaciones.

Dos motocicletas recuperadas en estado desarmado

Uno de los aspectos centrales de los procedimientos fue el hallazgo de dos motocicletas desarmadas durante los registros realizados en los barrios La Esperanza y 40 Viviendas.

Según se informó, los rodados tendrían relación con ilícitos que afectaron a dos hombres, quienes efectuaron las denuncias correspondientes ante las Unidades Judiciales N° 5 y N° 10. Las actuaciones permitieron localizar las motocicletas y avanzar con su secuestro, quedando posteriormente a disposición de la Justicia.

La condición en la que fueron encontradas, con sus partes desarmadas, forma parte de la información difundida sobre los procedimientos realizados por los efectivos de la División Investigaciones.

Una moto recuperada en Santa Rosa

Por otro lado, el personal policial intervino en un sitio baldío de la localidad de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo. En ese lugar, los efectivos lograron recuperar una motocicleta Motomel Skua de 150 cc.

De acuerdo con la información oficial, este rodado tendría relación con una denuncia penal que fue radicada en el Precinto Judicial N° 10. La recuperación de esta tercera motocicleta se sumó a los resultados obtenidos durante los registros domiciliarios realizados previamente en los barrios de la Capital y Valle Viejo.

De esta manera, el despliegue policial permitió recuperar tres motocicletas en distintos procedimientos desarrollados en el marco de investigaciones vinculadas con denuncias penales.

Tres rodados recuperados en distintos procedimientos

El resultado de las actuaciones desarrolladas por la División Investigaciones dejó un total de tres motocicletas recuperadas. El detalle de los procedimientos fue el siguiente:

Dos motocicletas fueron recuperadas durante registros domiciliarios en los barrios La Esperanza y 40 Viviendas.

Ambos rodados se encontraban desarmados.

Las motocicletas serían producto de ilícitos denunciados por dos hombres ante las Unidades Judiciales N° 5 y N° 10.

Una motocicleta Motomel Skua 150 cc. fue recuperada en un sitio baldío de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

Este último rodado tendría relación con una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 10.

Las actuaciones fueron desarrolladas por numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, que concretaron las medidas en distintos puntos de la Capital y Valle Viejo.

Finalmente, las tres motocicletas recuperadas fueron secuestradas y puestas a disposición de la Justicia. Desde el ámbito judicial se impartieron las directivas que deberán cumplimentarse a partir de los procedimientos realizados y del secuestro de los rodados. Las investigaciones continúan en el marco de las denuncias penales que dieron origen a las actuaciones y de las medidas dispuestas por las autoridades correspondientes.