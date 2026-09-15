Capturaron en Catamarca a un conductor que chocó a una joven y escapó

Pasado el mediodía de hoy, exactamente a las 12:30 horas, la tranquilidad de la comunidad se vio sacudida por un procedimiento de gran relevancia institucional. Bajo las estrictas directivas emanadas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal especializado de las fuerzas de seguridad coordinó una operación que demostró la eficiencia en la respuesta rápida ante hechos de inseguridad vial.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, quienes se constituyeron formalmente hasta la calle Alsina S/N°, ubicada en dicha ciudad perteneciente al departamento homónimo. Para garantizar el éxito de la diligencia y cubrir todas las posibles rutas de fuga o resguardo de pruebas, los uniformados actuaron de manera conjunta y coordinada con sus pares de la Seccional de San José.

El vehículo incautado y la aprehensión del sospechoso

Como resultado directo de las medidas judiciales ordenadas, los agentes lograron concretar dos acciones fundamentales para el avance de la investigación en curso:

El secuestro formal de un automóvil marca Fiat, modelo Siena, de color blanco, el cual quedó a disposición de los peritos para los análisis correspondientes.

El arresto en averiguación del hecho del propietario del mencionado rodado, identificado como un hombre de apellido Zuñiga, de 42 años de edad.

El procedimiento se ejecutó con absoluta firmeza jurídica, logrando interceptar tanto el medio de movilidad utilizado como a su dueño, quien quedó inmediatamente vinculado a la causa que investiga las responsabilidades penales del siniestro.

El trasfondo del hecho: un joven lesionado y la huida

La medida adoptada por la Justicia no es casual, sino la respuesta directa a un suceso ocurrido durante la jornada de ayer. En ese momento, se produjo un gravísimo siniestro vial que dejó como saldo a un joven de 19 años de edad con diversas lesiones.

Lejos de asumir su responsabilidad civil y penal tras el impacto, el conductor del Fiat Siena blanco optó por darse a la fuga del lugar de los hechos, abandonando a la víctima a su suerte y evadiendo el accionar de la justicia en un primer momento. Esta conducta de elusión aceleró las tareas investigativas de las seccionales policiales de Santa María y San José hasta dar con el paradero del sospechoso en la calle Alsina.

Situación actual del imputado y próximos pasos procesales

Tras concretarse el arresto en horas del mediodía, el ciudadano Zuñiga fue trasladado de inmediato bajo estrictas medidas de seguridad hacia la dependencia policial correspondiente.

En dicha seccional, el hombre de 42 años quedó alojado a entera disposición de la Justicia interviniente. Desde los estrados judiciales competentes ya se impartieron las directivas específicas y se indicaron formalmente las medidas a adoptar en el marco de la continuidad de la causa, mientras se espera la evolución médica del joven de 19 años afectado por el violento episodio vial.