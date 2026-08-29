Capturaron en Catamarca a un prófugo buscado por múltiples abusos sexuales y violencia de género

En el marco de las labores cotidianas orientadas a la prevención y el resguardo de la seguridad pública, las fuerzas de seguridad provincial concretaron un procedimiento de relevancia en la región. Anoche, puntualmente a las 21:40, efectivos pertenecientes a la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia se encontraban desplegando tareas de su especialidad en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de la Capital.

Durante el transcurso de estas diligencias operativas, los agentes interceptaron a un individuo con el propósito de constatar su identidad. El sujeto, de 40 años de edad, fue sometido a los protocolos habituales de identificación policial que permitirían esclarecer su situación legal ante los estrados judiciales.

El cruce de datos en el sistema federal

Para corroborar los antecedentes del ciudadano identificado, los efectivos policiales procedieron a realizar una consulta en tiempo real a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). El resultado arrojado por la plataforma digital confirmó las sospechas y reveló un complejo panorama judicial que pesaba sobre el sospechoso.

El informe tecnológico emitido por el sistema constató que el hombre contaba con dos requerimientos formales de la justicia:

Un pedido de detención ordenado de manera formal por la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación.

Un pedido de Captura solicitado de forma específica por el Juzgado Correccional de Tercera Nominación.

La gravedad de los cargos imputados

La magnitud de los requerimientos judiciales se fundamenta en la multiplicidad de graves delitos que se le endilgan al individuo en el marco de las causas penales abiertas en su contra. De acuerdo con los registros oficiales, el sujeto está señalado como responsable de una serie de ilícitos de extrema gravedad que abarcan:

Abuso sexual simple agravado por ser el autor encargado de la guarda de la víctima.

Coacción.

Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor encargado de la guarda de la víctima.

Amenazas simples.

Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja.

Cabe destacar que todas estas figuras delictivas se encuentran configuradas legalmente bajo la modalidad de concurso real, y el implicado está formalmente señalado en calidad de autor material de los hechos investigados.

El traslado y la puesta a disposición de la Justicia

Tras la confirmación fehaciente de las medidas restrictivas de la libertad que pesaban sobre el ciudadano de 40 años, el personal interviniente procedió a su inmediata aprehensión en el lugar de los hechos.

Como corolario del procedimiento policial, el detenido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia las instalaciones de la Comisaría Primera, dependencia que por cuestiones de jurisdicción corresponde para este tipo de intervenciones. Finalmente, el sujeto quedó alojado en dicha seccional, a completa y estricta disposición de la Justicia Interviniente, organismo que continuará con las diligencias procesales correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de las causas.