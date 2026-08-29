Detienen en Catamarca a un hombre por forzar la puerta y entrar a la casa de su ex

Una vez constituidos en el lugar de los hechos, los uniformados mantuvieron una entrevista directa con la damnificada, una mujer de 39 años. Durante este intercambio testimonial, la víctima brindó los detalles cruciales sobre el episodio que motivó la presencia policial.

Según lo manifestado por la propietaria del inmueble, los acontecimientos se desencadenaron cuando su expareja habría forzado una puerta del inmueble para lograr el acceso no autorizado al interior de la vivienda. Este accionar de violencia sobre los accesos físicos del hogar configuró el núcleo de la denuncia y justificó la posterior intervención de las autoridades para restablecer el orden y proteger la integridad de la residente.

Procedimiento de aprehensión y medidas judiciales

Frente a la gravedad del relato y la constatación de los daños en el acceso a la propiedad, los policías actuaron de manera inmediata conforme a las facultades de su función. El procedimiento culminó con la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de 38 años de edad cuya identidad y responsabilidad penal comenzaron a ser investigadas formalmente desde el momento mismo de su reducción.

Para concluir con el protocolo de actuación en esta clase de sucesos, se ejecutaron las siguientes medidas de traslado y disposición legal:

Traslado preventivo: El sujeto aprehendido fue movilizado desde el complejo habitacional de Valle Chico hacia las instalaciones de la dependencia correspondiente.

Alojamiento en la seccional: El hombre quedó formalmente alojado en la seccional policial, bajo custodia y a la espera de las directivas procesales pertinentes.

Intervención de la Fiscalía: El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, autoridad judicial encargada de impartir las directrices y las medidas a seguir en el marco de la investigación en curso.