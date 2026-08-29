Catamarca: un motociclista resultó herido tras chocar contra un poste

Un joven de 19 años resultó herido durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un siniestro vial en avenida Ojo de Agua, entre avenida Los Inmigrantes y calle Zupay.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:40, cuando Bautista Santiago Mamani (19) circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc. Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control e impactó contra un poste del alumbrado público.

Como consecuencia del impacto, Mamani sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal médico del SAME. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 6, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.