Capturaron al delincuente que protagonizó un violento asalto en un kiosco de Catamarca

En el marco de un despliegue cerrojo, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia lograron capturar anoche a un hombre sindicado como el presunto responsable de un asalto a mano armada ocurrido el pasado domingo en pleno centro de la Capital.

El procedimiento se llevó a cabo a las 21:30 de este lunes, cuando los investigadores, tras realizar tareas de inteligencia y seguimiento, localizaron al sospechoso en un espacio público del barrio 20 de Marzo. El operativo contó con el apoyo estratégico del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quienes procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Barrionuevo, de 29 años.

El hecho

Sobre el detenido pesaba un pedido de detención inmediata emitido por la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación. El ilícito que se le atribuye ocurrió en la jornada del domingo en un local comercial situado en la intersección de las calles República y Maipú.

Según consta en el sumario policial, el delincuente irrumpió en el establecimiento y, mediante el uso de un arma blanca, abordó al propietario del comercio. Con una frialdad alarmante, apoyó el arma directamente sobre el pecho de la víctima mientras profería amenazas de muerte contra otro hombre que se encontraba en el lugar.

Bajo este escenario de alta tensión, el asaltante logró amedrentar a los presentes y exigir la recaudación del local. Una vez obtenido el dinero, se dio a la fuga, iniciándose desde ese momento una investigación de oficio para dar con su paradero.

Tras su aprehensión en la plaza del sector norte, Barrionuevo fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Quedó a disposición de la Justicia interviniente, donde se espera que en las próximas horas se realicen las ruedas de reconocimiento y la imputación formal por el delito de robo calificado por el uso de arma.