Fiambalá: grave accidente frente a la Escuela 104 deja una mujer hospitalizada

La localidad de Fiambalá, situada en el departamento Tinogasta, fue escenario de un preocupante siniestro vial registrado exactamente a las 21:45 de la noche de ayer. El hecho tuvo lugar específicamente en las inmediaciones del barrio Pampa Blanca, en un sector de alta sensibilidad urbana ubicado a la altura de la Escuela N° 104.

Según informaron las fuentes policiales intervinientes, el incidente se produjo en momentos en que la visibilidad nocturna y la ubicación frente a un establecimiento educativo demandaban una circulación cautelosa, marcando el contexto de este suceso que alteró la tranquilidad de la zona.

El hecho fue protagonizado por un joven identificado como Luis Oscar Bayón, de 19 años, quien circulaba por la arteria mencionada a bordo de una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de color rojo. Por causas que actualmente son materia de investigación judicial, el conductor terminó embistiendo a Estela Martina Morales, de 63 años de edad, en el preciso instante en que la mujer intentaba cruzar la calzada.

El impacto resultó inevitable para el motociclista, provocando que la peatona cayera a la cinta asfáltica y sufriera diversas lesiones que requirieron la intervención inmediata de los servicios de emergencia locales.

Como consecuencia directa de la colisión, Morales debió ser asistida por profesionales médicos del Hospital "Luis Agote", hacia donde fue trasladada para recibir la atención correspondiente debido a la gravedad de las heridas sufridas. En el sitio del accidente trabajaron intensamente los efectivos de la Comisaría de Fiambalá junto a los peritos de la División Criminalística de la Policía de la Provincia, quienes realizaron el relevamiento de pruebas necesario para el peritaje técnico.

Todas las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que ahora interviene formalmente en la investigación para determinar con exactitud las circunstancias y las responsabilidades legales derivadas de este lamentable suceso.