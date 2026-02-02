Imprudencia al volante: dio positivo en el test tras chocar un auto en el centro

En la jornada de hoy, la tranquilidad de la medianoche se vio interrumpida por un episodio de grave negligencia en el casco céntrico. Alrededor de las 00:00 horas, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Chacabuco y Tucumán, donde una camioneta Volkswagen Amarok de color gris protagonizó un fuerte impacto.

El vehículo, que era conducido por un hombre de 38 años de edad, perdió el control por causas que aún se investigan y colisionó contra un automóvil Renault Clío que se encontraba debidamente estacionado en la zona pública, propiedad de un joven de 28 años.

Al intervenir en el sitio del hecho, los efectivos policiales advirtieron de inmediato que el conductor de la camioneta presentaba signos compatibles con un aparente estado de ebriedad. Esta observación física motivó que el personal actuante solicitara de manera urgente la presencia de los especialistas de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia para realizar las pruebas técnicas de rigor, mientras se resguardaba el área y se constataban los daños materiales en el vehículo afectado.

Una vez en el lugar, el personal técnico procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo, confirmando que el sujeto se encontraba al mando del rodado bajo los efectos del alcohol. Ante la gravedad de la infracción y el peligro generado para terceros, se labró de inmediato el acta de infracción correspondiente de acuerdo a la normativa vigente en la jurisdicción capitalina.

Como consecuencia directa del operativo, la camioneta Volkswagen Amarok quedó en calidad de secuestro y fue trasladada a la base de la Comisaría Primera, dependencia que interviene en el caso por razones de jurisdicción.

El propietario del automóvil dañado fue informado de los pasos a seguir, mientras que el infractor de 38 años deberá enfrentar las sanciones administrativas y legales derivadas de su conducta, en un hecho que afortunadamente no registró heridos pese a la magnitud de la colisión.