Capturaron a un delincuente tras una persecución en Catamarca

En las primeras horas de la jornada, puntualmente a las 08:50 de la mañana, la dinámica de seguridad urbana se activó de manera inmediata. Todo comenzó cuando los numerarios de la Seccional Sexta recibieron una alerta precisa emitida por el SAE-911. Esta advertencia movilizó a los efectivos hacia un punto estratégico de la ciudad, específicamente situado en la intersección de las calles Pedro Cano y Ramón Ayala. En este lugar, el despliegue operativo permitió concretar la aprehensión de un hombre de apellido Barrionuevo, de 30 años de edad.

Durante el procedimiento de identificación y requisa realizado en el lugar, los uniformados procedieron al secuestro formal de un casco protector de color negro. Este elemento cobró un papel central en la investigación preliminar debido a que el sujeto que lo portaba no supo acreditar de manera fehaciente su legítima propiedad ni su procedencia.

La Huida, la Intrusión Domiciliaria y la Red de Colaboración

El desarrollo de los acontecimientos sumó momentos de tensión cuando el sospechoso intentó eludir el accionar de la justicia. Al percatarse de la presencia policial en el sector, Barrionuevo ingresó raudamente a un domicilio particular. Dicho inmueble resultó ser propiedad de una mujer de 60 años, quien se vio sorpresivamente envuelta en la situación generada por la incursión del sospechoso en su propiedad privada.

La complejidad del operativo requirió la articulación entre distintas dependencias de seguridad. En este sentido, los efectivos de la Seccional Sexta tomaron conocimiento crucial a través de los numerarios de la Seccional Novena, quienes se sumaron para colaborar activamente en el procedimiento. Gracias a este trabajo conjunto y coordinado entre ambas seccionales, se pudo establecer que, momentos antes de su captura, el mismo individuo habría intentado cometer un ilícito en otro inmueble. Este segundo escenario delictivo frustrado tuvo como epicentro una vivienda ubicada en el barrio 107 viviendas, la cual pertenece a una mujer de 35 años.

Acciones Legales y Disposición de la Justicia

Con la materialización de la aprehensión y el resguardo de las pruebas materiales recabadas durante la intervención, la actuación policial entró en su etapa procesal correspondiente. Las autoridades competentes procedieron a formalizar los pasos a seguir para garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de las partes afectadas por estos sucesos.

Invitación a las damnificadas: Ambas propietarias afectadas, la mujer de 60 años y la mujer de 35 años, fueron formalmente invitadas por las autoridades a radicar las denuncias penales correspondientes en la sede de la Unidad Judicial N° 6.

Situación legal del aprehendido: Paralelamente, el hombre de apellido Barrionuevo (30) quedó formalmente puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que continuará con las diligencias legales para determinar su responsabilidad penal en los hechos investigados.