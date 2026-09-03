Detuvieron a un joven y secuestraron 175 gramos de marihuana

Un joven de 18 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia luego de un procedimiento realizado por efectivos policiales en el departamento La Paz, donde además se produjo el secuestro de una importante cantidad de marihuana y de un teléfono celular.

El operativo tuvo lugar mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban adelante tareas de control vehicular e identificación de personas.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura de la localidad de Casa de Piedra, en jurisdicción del departamento La Paz. En ese contexto, los efectivos procedieron a controlar un colectivo de larga distancia que circulaba por el lugar.

Durante la inspección del rodado, el personal policial llevó adelante las tareas correspondientes como parte del operativo que se encontraba en desarrollo sobre esa importante vía de circulación.

El hallazgo en la mochila de un pasajero

Al inspeccionar el colectivo de larga distancia, los policías detectaron una situación que derivó en la intervención del personal especializado. Según se informó, los efectivos encontraron en la mochila de uno de los pasajeros, una persona de sexo masculino de 18 años de edad, una caja que contenía envoltorios con una sustancia que en ese momento presentaba características aparentemente compatibles con un estupefaciente.

El hallazgo motivó la continuidad de las actuaciones por parte de los numerarios del GAUR-Recreo, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

Seguidamente, el personal interviniente realizó la correspondiente prueba de campo sobre la sustancia encontrada en el interior de la caja. Como resultado de esa prueba, los efectivos determinaron que se trataría de marihuana.

El joven fue puesto a disposición de la Justicia Federal

Tras determinarse mediante la prueba de campo que la sustancia encontrada se trataría de marihuana, el personal policial interviniente avanzó con las actuaciones correspondientes.

Finalmente, los efectivos procedieron a la detención del joven de 18 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado Federal. Desde el ámbito judicial se indicaron las medidas a cumplimentar, mientras continuaban las actuaciones vinculadas con el procedimiento realizado por el Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales en el departamento La Paz.

De esta manera, el operativo desarrollado a la altura de Casa de Piedra culminó con la detención del joven y el secuestro de los 175 gramos de marihuana que fueron detectados dentro de una caja hallada en su mochila, además de la incautación de un teléfono celular.