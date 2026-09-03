Imprudencia en Catamarca: identificaron a los protagonistas de dos videos virales

A raíz de haber tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales provinciales y nacionales, sobre la viralización de dos videos, efectivos policiales iniciaron actuaciones de oficio y desplegaron una tarea investigativa destinada a determinar quiénes eran las personas que aparecían en las imágenes.

Uno de los registros mostraba a una pareja circulando en una motocicleta de 110 cc. junto a un niño, sin que ninguno de los tres utilizara casco protector. La situación adquiría una particular gravedad a partir de las maniobras realizadas por quien conducía el rodado, entre ellas el denominado "willy", una práctica que quedó registrada en el video.

El segundo material mostraba a una mujer junto a una niña, ambas desplazándose en una motocicleta tipo 110 cc. también sin casco protector. De acuerdo con lo observado en las imágenes, la conductora aparentemente consumía una bebida alcohólica mientras circulaba.

La difusión de ambos registros permitió orientar las tareas policiales y establecer la identidad de quienes aparecerían involucrados en las situaciones registradas.

El procedimiento en el Barrio Mi Jardín

Tras una ardua tarea investigativa, personal de calle de la Seccional Octava, conjuntamente con sus pares de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia, llegó hasta un domicilio ubicado en el Barrio Mi Jardín.

En ese lugar, los efectivos procedieron al secuestro de una motocicleta Lucky Aero Moto 110 cc., de color negro, rodado que sería el que aparece en uno de los videos viralizados.

Durante el procedimiento también fue identificado un adolescente de 14 años, quien sería el conductor de la motocicleta que aparece en el registro audiovisual. Asimismo, los policías identificaron a una jovencita de 15 años de edad, quien sería la acompañante que llevaba al niño en brazos.

De esta manera, las actuaciones permitieron avanzar tanto sobre la identificación de las personas involucradas como sobre el rodado que habría sido utilizado en la escena registrada en video.

Entre los datos técnicos establecidos durante las actuaciones se encuentran:

Motocicleta: Lucky Aero Moto.

Lucky Aero Moto. Cilindrada: 110 cc.

110 cc. Color: negro.

negro. Conductor identificado: adolescente de 14 años.

adolescente de 14 años. Acompañante identificada: jovencita de 15 años.

jovencita de 15 años. Situación registrada: circulación sin casco protector y realización de maniobras peligrosas conocidas como "willy".

circulación sin casco protector y realización de maniobras peligrosas conocidas como "willy". Niño involucrado: trasladado en brazos de la acompañante.

También identificaron a la mujer del segundo video

En paralelo, personal de calle de la Comisaría Cuarta logró localizar a la mujer que sería la presunta infractora registrada en el otro video.

Se trata de una mujer de 42 años, de apellido Salado, quien habría sido identificada como la persona que aparece circulando en la motocicleta junto a una niña, ambas sin casco protector y con la aparente situación de consumo de una bebida alcohólica por parte de la conductora.

La mujer fue citada para presentarse en la dependencia policial y, en la tarde de hoy, a las 13:00, concurrió a la seccional. Allí, los efectivos policiales procedieron a notificarla de distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de la Provincia que se le imputan.

El procedimiento permitió así dar continuidad formal a las actuaciones derivadas del segundo video, luego de las tareas desarrolladas para localizar a la presunta infractora.

Causas en trámite

Con las identificaciones realizadas, el secuestro del rodado y las notificaciones correspondientes, las fuerzas policiales completaron los trámites de rigor relacionados con ambas situaciones.

Finalmente, tanto la mujer de 42 años como los progenitores de los adolescentes quedaron supeditados a la prosecución de ambas causas.

La investigación se inició a partir de material que había adquirido amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales provinciales y nacionales. A partir de esos registros, las distintas dependencias policiales involucradas desarrollaron las tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de las personas relacionadas con ambos episodios y en las actuaciones correspondientes por las conductas observadas en los videos.