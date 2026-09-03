Violencia familiar en Catamarca: amenazó a su madre y a su hermana menor y les rompió la casa

Ayer por la noche, exactamente a las 21:40, la tranquilidad de un hogar se vio interrumpida de manera abrupta, desencadenando la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad locales. El operativo se originó a raíz de un requerimiento formal emitido por el SAE-911, el sistema de emergencias que coordina la respuesta rápida ante situaciones críticas en la comunidad.

Ante este llamado de alerta, efectivos pertenecientes a la Comisaría Primera se desplazaron con celeridad hacia el lugar de los hechos, una vivienda situada en la calle Entre Ríos S/N°, con el objetivo de constatar la situación y resguardar la integridad física de las personas involucradas en el incidente denunciado.

La intervención en el domicilio y la acusación familiar

Una vez constituidos en el inmueble de la calle Entre Ríos S/N°, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Zelarayan, de 23 años de edad. La medida de rigor se adoptó luego de que el sospechoso fuera directamente sindicado por sus propias familiares directas como el presunto autor material de los hechos.

Víctima adulta: Su madre, una mujer de 48 años de edad.

Víctima menor: Su hermana, una adolescente de 13 años de edad.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar por el personal policial, las mujeres señalaron que el joven las había agredido verbalmente y amenazado, un clima de hostilidad que escaló rápidamente hasta culminar en la provocación de daños materiales en el interior del domicilio, motivo por el cual la presencia policial resultó indispensable para contener la situación de violencia intrafamiliar.

Derivación jurisdiccional y medidas judiciales en curso

Tras concretar la detención del sospechoso en la vivienda familiar, se activaron los protocolos correspondientes a la órbita de seguridad y justicia para asegurar el debido proceso. En este sentido, el sujeto fue trasladado hacia la Seccional Segunda, dependencia policial que, por cuestiones de competencia territorial y geográfica, corresponde a dicha jurisdicción.

En dicha dependencia, el joven quedó formalmente alojado a la espera de la evolución de las actuaciones. Su situación procesal se encuentra a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, entidad judicial desde la cual ya se impartieron las directivas y se indicaron las medidas a cumplimentar para avanzar con la investigación formal del caso.