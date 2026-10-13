Capturaron dos caballos sueltos que ponían en riesgo la seguridad vial en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, precisamente a las 12:10, efectivos de la Comisaría de Sumalao llevaron adelante un procedimiento en el barrio Las Vertientes, departamento Valle Viejo, que culminó con la captura de dos animales equinos que se encontraban sueltos y atentaban contra la seguridad vial en esa localidad.

La intervención se produjo ante una situación que involucraba la presencia de los animales en condiciones que representaban un riesgo para la circulación. En ese contexto, los uniformados actuaron para retirar a los equinos del lugar y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento tuvo como protagonistas a dos semovientes cuya presencia en la vía pública motivó la intervención policial. A partir de lo ocurrido, se dio participación a otra dependencia especializada para garantizar el traslado y la permanencia de los animales bajo resguardo, mientras se cumplen los pasos administrativos y legales previstos para este tipo de situaciones.

Intervención de la División Policía Montada

Tras la captura, los efectivos de la Comisaría de Sumalao dieron intervención a sus pares de la División Policía Montada, que se encargaron de trasladar a los dos animales hasta su base operativa.

El lugar de destino se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 38, en el sector sur de la Ciudad Capital. Allí quedaron los equinos, en el marco de las actuaciones iniciadas por una supuesta infracción a la normativa provincial vigente.

El traslado constituye una instancia central del procedimiento, ya que permite mantener a los animales bajo la órbita de la dependencia interviniente mientras sus propietarios o responsables realizan las gestiones necesarias para recuperarlos.

La actuación policial se encuadra, de manera presunta, en una infracción al Código de Faltas de la Provincia y a la Ley Provincial N.º 5841/24. Sobre esa base, se informó cuáles son los requisitos que deberán cumplir las personas que acrediten tener la legítima propiedad y procedencia de los semovientes.

Los requisitos para recuperar los animales

A partir de lo sucedido, se hizo saber a los propietarios o responsables de los dos equinos que deberán comparecer en la seccional policial mencionada para iniciar las gestiones correspondientes.

Para solicitar la restitución de los animales, será necesario presentar la documentación que permita acreditar tanto su legítima propiedad como su procedencia. Además, los responsables deberán abonar la multa correspondiente por los conceptos de pastaje y manutención.