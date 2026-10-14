Crueldad animal: secuestran rifle de aire comprimido en la Capital

Personal de la Policía de la Provincia llevó adelante un procedimiento en la ciudad Capital que culminó con el secuestro de un rifle de aire comprimido, en el marco de una investigación por un supuesto hecho de crueldad animal.

El operativo se concretó durante la jornada de hoy, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación Judicial, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación. Los efectivos que participaron del procedimiento pertenecen a la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de la Provincia, cuyos integrantes se trasladaron hasta una vivienda ubicada en la calle Dr. Alejandro Ruzo, sin número, donde materializaron un registro domiciliario.

La medida se desarrolló como parte de las diligencias judiciales vinculadas con el hecho bajo investigación. Durante el procedimiento, los investigadores inspeccionaron el inmueble y procedieron al secuestro de un elemento que estaría relacionado con el presunto delito.

El operativo se enmarca en las actuaciones destinadas a reunir elementos de interés para la causa y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que dieron origen a la investigación por posible crueldad contra animales.

El rifle quedó a disposición de la Justicia Penal

Durante el registro domiciliario, los efectivos policiales encontraron y secuestraron un rifle de aire comprimido que estaría relacionado con el hecho investigado.

El elemento fue incorporado a las actuaciones y posteriormente puesto a disposición de la Justicia Penal interviniente, desde donde se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la causa. El secuestro constituye el resultado concreto del procedimiento realizado en el inmueble de la calle Dr. Alejandro Ruzo. La posible vinculación del rifle con el supuesto hecho de crueldad animal forma parte de los aspectos que deberán ser evaluados dentro de la investigación judicial.

La intervención de Delitos Culturales y Ambientales

La medida fue ejecutada por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente de la Policía de la Provincia, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación Judicial.

La actuación de esta división se produjo en el marco de una investigación vinculada con un supuesto hecho de crueldad animal, por lo que el registro domiciliario estuvo orientado a localizar elementos que pudieran tener relación con las circunstancias investigadas.

La intervención judicial estableció el marco en el que se desarrolló el operativo y las actuaciones posteriores al secuestro. Una vez incautado el rifle de aire comprimido, los efectivos lo pusieron a disposición de la Justicia Penal, que impartió las indicaciones correspondientes para la continuidad del procedimiento.