Rescataron a un hombre que se había extraviado en los cerros de Ambato

Un hombre de 54 años, identificado como Ángel Ramón Saavedra, fue rescatado por efectivos policiales y personal especializado luego de quedar en una zona de difícil acceso del cerro denominado Pirco Tapado, ubicado en la localidad de Las Piedras Blancas, departamento Ambato.

El operativo se inició después de que numerarios de la Comisaría de El Rodeo tomaran conocimiento, mediante un llamado telefónico, de que el hombre se habría ausentado de su domicilio a las 08:30 con destino al mencionado cerro. Según la información recibida, Saavedra había salido con el propósito de buscar animales de su propiedad. Ante la situación, se puso en marcha un procedimiento de búsqueda que contó con la participación de baqueanos de la zona y efectivos de la dependencia policial, quienes trabajaron en conjunto con integrantes de la División Policía Montada.

Las tareas estuvieron orientadas a localizar al hombre y establecer su situación, teniendo en cuenta que se encontraba en un sector serrano y que no había regresado de la actividad que había motivado su salida.

La búsqueda requirió la intervención coordinada de distintos participantes, tanto por parte de la Policía como de personas conocedoras del terreno. Con el avance del operativo, los rescatistas consiguieron establecer contacto con Saavedra y conocer el lugar en el que se encontraba.

La comunicación en la madrugada

Uno de los momentos determinantes del procedimiento se produjo a las 02:00 de la madrugada, cuando el personal interviniente logró establecer comunicación con Saavedra mediante un equipo de comunicación portátil.

Durante ese contacto, el hombre manifestó que se encontraba en el río del sector denominado La Hoyada, dentro del área en la que se desarrollaban las tareas de búsqueda. Además, informó que aparentemente presentaba una lesión que le dificultaba movilizarse. Esta circunstancia permitió conocer que necesitaba asistencia para abandonar el lugar y reforzó la necesidad de avanzar con el operativo de rescate.

El sector donde se encontraba Saavedra presentaba condiciones que complicaban el acceso. De acuerdo con la información proporcionada, se trataba de una zona de difícil llegada debido a la presencia de derrumbes y vegetación espesa.

Estas características del terreno representaban un obstáculo para las tareas de aproximación y extracción, por lo que el procedimiento requirió la participación de personal con experiencia en este tipo de intervenciones. La comunicación mediante el equipo portátil resultó fundamental para establecer la ubicación del hombre y conocer su situación antes de concretar el rescate. A partir de esa información, los efectivos y los demás participantes continuaron con las tareas para llegar hasta él y trasladarlo fuera del sector serrano.

Policías, baqueanos y el Grupo Especial de Rescate

El operativo contó con la intervención de efectivos de la Comisaría de El Rodeo, integrantes de la División Policía Montada y baqueanos de la zona. Posteriormente, se sumó personal del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

La participación de estos equipos permitió avanzar con el procedimiento en un lugar caracterizado por las dificultades de acceso y las condiciones del terreno.

Los baqueanos aportaron su conocimiento de la zona, mientras que los efectivos policiales y el personal especializado trabajaron para llegar hasta Saavedra y concretar su descenso del cerro. La presencia del Grupo Especial de Rescate se incorporó a la etapa final de la intervención, en la que fue necesario trasladar al hombre fuera del sector donde había sido localizado.

El procedimiento demandó la coordinación de los distintos participantes desde el inicio de la búsqueda hasta la extracción y posterior asistencia médica. La dificultad para movilizarse que había manifestado Saavedra hizo necesario organizar su traslado de manera que pudiera abandonar el lugar y recibir atención.

rescatado ambato

El rescate culminó al mediodía

Finalmente, a las 12:30 de hoy, los rescatistas, conjuntamente con personal del Grupo Especial de Rescate, lograron descender del cerro con Ángel Ramón Saavedra.

Para concretar el traslado, el hombre fue movilizado en una tabla rígida, un recurso utilizado durante la extracción del sector de difícil acceso. De esta manera, el operativo permitió sacarlo del lugar donde había sido encontrado y llevarlo hasta un punto en el que pudiera recibir asistencia sanitaria.

Una vez finalizado el descenso, Saavedra fue asistido por profesionales médicos del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Las Juntas. Posteriormente, fue derivado a un sanatorio privado de la ciudad Capital, donde recibió la atención médica correspondiente.

La asistencia sanitaria constituyó la etapa final del procedimiento, luego de las tareas de búsqueda, la localización del hombre y el operativo necesario para trasladarlo desde el sector del río La Hoyada.