Caso Agostina: habló el fiscal y dijo que se la busca "viva o muerta"

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y a las autoridades judiciales que desde hace seis días intentan reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. En medio de una investigación que se amplía con nuevas medidas y operativos, el fiscal Raúl Ferreira habló públicamente sobre el estado de la causa y confirmó que la búsqueda se desarrolla bajo dos hipótesis: encontrar a la joven con vida o hallar elementos que permitan esclarecer un desenlace fatal.

"La buscamos viva y la buscamos sin vida también", expresó el fiscal al referirse al complejo escenario que atraviesa la investigación. Sus declaraciones reflejaron el nivel de incertidumbre que rodea el caso y la intensidad de los procedimientos que se llevan adelante desde la desaparición de Agostina.

Mientras tanto, la fiscalía solicitó a los familiares que permanezcan en la vivienda a la espera de novedades, en un contexto marcado por el avance constante de las diligencias judiciales y policiales.

Una investigación que avanza con nuevas pruebas

Según explicó Raúl Ferreira, la causa continúa sumando evidencia y cada nuevo elemento deriva en medidas adicionales para profundizar la búsqueda.

"La investigación va avanzando. A partir de las pruebas que se obtienen se van indicando nuevas medidas. Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lugares a partir de la evidencia probatoria previa", sostuvo el fiscal. La investigación se encuentra atravesada por una dinámica de permanente incorporación de datos, relevamientos y análisis sobre los movimientos de la adolescente durante los días previos a su desaparición.

Ferreira remarcó que se trata de un hecho reciente y que la evolución de las pruebas obliga a ampliar constantemente las líneas de trabajo. "Permanentemente se suman algunos resultados de relevamientos de prueba. Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días. Estamos en ese clima, la progresividad abre nuevos caminos. Lo que comenzó siendo una denuncia, sigue", señaló.

Las dos hipótesis centrales

Uno de los aspectos más impactantes de las declaraciones del fiscal fue la confirmación de que la causa trabaja simultáneamente sobre dos escenarios posibles. "La buscamos viva y la buscamos sin vida también, son las dos hipótesis. La prueba conduce en ambas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa de que está con vida y hay otras que nos da una expectativa distinta", afirmó Ferreira.

La frase sintetiza el estado de incertidumbre que domina la investigación, en la que distintos indicios parecen orientar el trabajo judicial hacia caminos contrapuestos. Mientras algunos elementos generan expectativas positivas respecto al paradero de Agostina, otras evidencias mantienen abierta la posibilidad de un desenlace fatal.

El fiscal evitó brindar detalles específicos sobre las pruebas incorporadas a la causa y explicó que esa reserva responde a necesidades propias de la investigación judicial.

Operativos permanentes y trabajo sin interrupciones

La búsqueda de Agostina se sostiene con operativos continuos y tareas coordinadas entre distintas áreas que trabajan en terreno y sobre la evidencia reunida hasta el momento.

"La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea", expresó el fiscal. La causa se encuentra en una etapa de alta actividad investigativa, con procedimientos simultáneos y relevamientos en distintos sectores vinculados a los últimos movimientos conocidos de la adolescente.

Las declaraciones del fiscal reflejaron además el nivel de presión y urgencia con el que trabajan los equipos encargados de la búsqueda.

El video y los movimientos de Agostina

Otro de los puntos abordados por Ferreira fue la existencia de registros audiovisuales que forman parte del expediente. "La prueba indica que es Agostina la del video", aseguró el fiscal al referirse a una de las evidencias incorporadas a la causa.

Según explicó, la fiscalía realizó un seguimiento detallado sobre los movimientos registrados en esas imágenes.

"Se ha chequeado permanentemente si salió, pero no voy a dar detalles porque es pertinente para la causa. La fiscalía hizo todos los relevamientos, desde el minuto que entró hasta que salió", sostuvo. Las imágenes aparecen como uno de los elementos centrales dentro de la reconstrucción temporal y espacial que intenta establecer la Justicia para determinar qué ocurrió con la adolescente.