Facundo Moyano quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad

El exdiputado nacional y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, quedó detenido acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, luego del episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano.

La medida fue dispuesta por el fiscal Julián Pistone, quien ordenó que el dirigente sindical permanezca alojado en la Comisaría 13 A mientras continúa el avance de la investigación.

Además, el representante del Ministerio Público resolvió implementar una consigna de la Policía de la Ciudad en el domicilio del sindicalista como parte de las medidas adoptadas en el marco de la causa.

La investigación continúa en desarrollo y tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio que derivó en la intervención policial y judicial.

Las medidas ordenadas por la Fiscalía

Como parte de la investigación, el fiscal Julián Pistone dispuso distintas medidas de prueba destinadas a reconstruir lo ocurrido. Entre las actuaciones previstas se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el propósito de incorporar registros audiovisuales que permitan establecer la secuencia de los hechos.

Asimismo, la Fiscalía resolvió citar a los testigos vinculados al caso para tomar sus declaraciones. También se consultó a la joven involucrada si desea impulsar la denuncia penal y si requiere la adopción de medidas de seguridad en el marco de la causa.

Estas diligencias forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas para reunir elementos que permitan avanzar en la investigación.

El episodio ocurrido durante la madrugada

Los hechos se registraron cerca de las 5 de la madrugada, cuando una joven influencer de 23 años salió corriendo desnuda desde un departamento ubicado sobre avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano.

Según la información disponible, Facundo Moyano salió detrás de ella y fue interceptado por efectivos policiales en plena vía pública. De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso TN, tanto el exdiputado como la joven habrían estado "bajo efectos de estupefacientes".

Siempre según esa versión policial, la joven manifestó inicialmente haber sido "agredida por Moyano", situación que motivó su traslado al Hospital Pirovano.

En el centro de salud le realizaron estudios toxicológicos y recibió asistencia médica y psicológica. El episodio movilizó un amplio operativo desarrollado por la Policía y el SAME sobre avenida del Libertador. Entre los testimonios conocidos se encuentra el de un vecino que dialogó con radio Mitre, quien relató: "Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda".

La presencia de Huguito Moyano y la defensa del exdiputado

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, el diputado nacional y abogado "Huguito" Moyano se presentó en la Comisaría 13. Su ingreso se produjo pasadas las 8.30, con el objetivo de interiorizarse sobre la causa y asistir a su hermano Facundo Moyano.

Posteriormente se confirmó que la defensa del exdiputado quedó a cargo de los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina, quienes asumirán su representación en el proceso judicial.

Quién es Candela Arizaga

La joven involucrada en el episodio fue identificada como Candela Arizaga, una modelo e influencer argentina de 23 años, quien permanecía en la guardia del Hospital Pirovano luego del incidente ocurrido junto a Facundo Moyano.

Mientras el dirigente sindical quedó detenido por disposición judicial, Arizaga continuó recibiendo atención médica. La influencer cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte imágenes de sus viajes, producciones fotográficas y distintos momentos de su vida cotidiana.

Candela Arizaga alcanzó notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando hizo pública su relación con el cantante L-Gante.

Según la información proporcionada, ese vínculo se extendió durante algunos meses y ambos compartieron fotografías y videos en redes sociales que confirmaban la relación y despertaron el interés de sus seguidores.