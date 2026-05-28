Caso Agostina Vega: aseguran que estuvo tres horas en la casa del detenido y luego salió

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que reconfigura el eje temporal del caso y modifica parte de las hipótesis que se analizaban hasta el momento. El abogado penalista Carlos Nayi, representante legal de la madre de la adolescente, confirmó que la menor de 14 años permaneció aproximadamente tres horas dentro de la vivienda de barrio Cofico perteneciente al único detenido de la causa, Gabriel Barrelier, y que posteriormente abandonó el lugar.

La revelación se produjo mientras Barrelier prestaba declaración indagatoria ante el fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación bajo la imputación de privación ilegal de la libertad calificada.

El nuevo dato introducido por la querella surgió a partir del análisis de rastros tecnológicos vinculados al teléfono celular de la adolescente. Según explicó Nayi en diálogo con Cadena 3, las antenas telefónicas permitieron reconstruir con precisión parte de los movimientos realizados por la menor dentro del domicilio ubicado sobre calle Juan del Campillo, en barrio Cofico.

El rastreo tecnológico y la reconstrucción de los movimientos

De acuerdo con lo señalado por el abogado querellante, el análisis técnico realizado sobre el dispositivo móvil de la adolescente permitió determinar que Agostina permaneció durante aproximadamente tres horas dentro de la vivienda del sospechoso.

"Las antenas telefónicas la ubican operando su aparato celular por espacio de aproximadamente tres horas", explicó Nayi al detallar el mecanismo que permitió avanzar sobre la reconstrucción de los movimientos previos a la desaparición. La información obtenida mediante el rastreo telefónico se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación debido a que, según sostuvo la querella, permitió acorralar la coartada inicial presentada por el sospechoso.

El caso adquirió una fuerte repercusión pública en Córdoba debido a la edad de la adolescente y a la intensa búsqueda desplegada desde que se denunció su desaparición. En ese contexto, cada nueva prueba incorporada al expediente modifica el escenario investigativo y las líneas de trabajo judiciales.

La ausencia de pruebas de un desenlace fatal

Uno de los aspectos más relevantes planteados por la querella estuvo vinculado a la posibilidad de descartar, al menos por el momento, la hipótesis de un desenlace fatal dentro de la vivienda allanada. Si bien las cámaras de seguridad de la cuadra únicamente registraron el momento en que Agostina ingresó al domicilio, Nayi aseguró que no existen evidencias materiales que permitan vincular el lugar con un episodio fatal.

"Salió de ese domicilio. Indudablemente que salió. No hay material que capte la salida, pero salió de ese domicilio", sostuvo el abogado. Además, explicó que durante los peritajes y allanamientos realizados por la Policía Judicial no se encontraron rastros ni elementos que vinculen el inmueble con un hecho violento o fatal.

"En el allanamiento que se realizó (...) no se ha encontrado rastro alguno, evidencia alguna de que haya existido algún elemento que lo vincule a un episodio cruel o fatal", afirmó el representante legal de la familia. Las declaraciones del abogado marcaron un cambio significativo dentro del desarrollo de la causa, ya que desplazan el foco hacia lo ocurrido después de la salida de la adolescente de la vivienda de barrio Cofico.

La declaración del detenido y el avance judicial

Mientras la querella difundía estos nuevos datos, Gabriel Barrelier comparecía ante la Justicia en los tribunales de Córdoba, en el marco de la indagatoria encabezada por el fiscal Raúl Garzón.

El sospechoso permanece detenido bajo la acusación de privación ilegal de la libertad calificada, una imputación considerada de extrema gravedad dentro del expediente judicial. La simultaneidad entre la declaración judicial y la difusión de los nuevos elementos técnicos aportó una dimensión adicional a la investigación, que continúa avanzando bajo fuerte expectativa pública y mediática.

El rol de la familia

En paralelo al avance de la causa, Melisa, madre de Agostina Vega, se encontraba en la Jefatura de Policía aportando testimonios considerados de alta relevancia para la investigación. Según el entorno legal que acompaña a la familia, estos nuevos datos civiles podrían resultar determinantes para profundizar distintas líneas de búsqueda y fortalecer las posibilidades de localizar a la adolescente.

La estrategia de la querella se sostiene actualmente sobre una línea de "cauto optimismo", especialmente después de que los peritajes descartaran indicios de un episodio fatal dentro de la vivienda del detenido.

En ese marco, los investigadores continúan trabajando para reconstruir los movimientos posteriores a la salida de Agostina del domicilio de barrio Cofico, mientras la expectativa de familiares, allegados y autoridades permanece centrada en la posibilidad de encontrar a la menor con vida en las próximas horas.