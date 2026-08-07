Caso Agostina Vega: la Justicia ordenó la detención de dos nuevos imputados

La investigación por el caso de Agostina Vega registró este viernes una nueva instancia judicial con la decisión adoptada por la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón, que dispuso la detención de otras dos personas vinculadas con la causa.

La medida alcanza a un hombre y una mujer que eran inquilinos en la casa que habitaba Claudio Barrelier, inmueble que se encuentra en el barrio Cofico y que forma parte de las actuaciones desarrolladas por la Justicia.

La novedad fue dada a conocer este viernes y representa un nuevo avance dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, incorporando a dos nuevos imputados en el expediente a partir de los elementos reunidos durante los últimos días.

Las pericias acústicas

De acuerdo con la información difundida, la determinación adoptada por el fiscal Raúl Garzón estuvo respaldada por los resultados obtenidos en las pericias acústicas realizadas esta semana en el domicilio de barrio Cofico. Los estudios técnicos fueron completados el miércoles pasado y, según se indicó, constituyeron un elemento clave para que la Fiscalía resolviera avanzar con las nuevas detenciones.

Las actuaciones desarrolladas en el inmueble permitieron incorporar nuevos elementos a la investigación, que fueron evaluados por el fiscal al momento de definir la situación procesal de los ahora detenidos.

Los procedimientos técnicos mencionados en la causa incluyen:

Pericias acústicas realizadas en el domicilio de barrio Cofico.

Trabajos periciales completados el miércoles pasado.

Resultados considerados claves por la Fiscalía para disponer las nuevas detenciones.

Quiénes son los nuevos detenidos

Las personas detenidas fueron identificadas como Matías Jesús Córdoba y su esposa Eugenia Ludmilla Ascaruz. Ambos residían como inquilinos en la planta alta de la vivienda donde ocurrieron los hechos y, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, habrían permanecido toda la noche en el inmueble.

La condición de inquilinos y su permanencia en la vivienda durante el momento en que ocurrieron los hechos constituyen parte de los elementos considerados dentro de la investigación judicial que continúa desarrollándose.

La Fiscalía incorporó estos antecedentes al expediente luego de las medidas de prueba practicadas durante los últimos días en el domicilio ubicado en barrio Cofico.

La imputación que pesa sobre ambos

La información difundida aclara expresamente que los dos nuevos detenidos no habrían intervenido de manera directa en el hecho que se investiga.

Sin embargo, la decisión judicial establece que ambos se encuentran acusados por el delito de encubrimiento agravado por el hecho precedente, figura bajo la cual fueron ordenadas las detenciones.

De esta manera, la medida adoptada por la Fiscalía distingue entre la presunta participación directa en el hecho investigado y la conducta atribuida a los nuevos imputados dentro del proceso judicial.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía

Con estas nuevas detenciones, la investigación del caso Agostina Vega suma un nuevo capítulo dentro de las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía de Raúl Garzón.

La incorporación de los resultados de las pericias acústicas permitió avanzar en la evaluación de nuevos elementos reunidos durante la investigación y derivó en la detención de los dos inquilinos que residían en el inmueble de barrio Cofico.

La causa continúa bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal, mientras las actuaciones judiciales siguen desarrollándose a partir de las pruebas obtenidas y de las medidas dispuestas en el marco de la investigación.