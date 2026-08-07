Caso Loan: perito ratificó que se detectaron rastros del niño en los vehículos de dos de los acusados

La investigación judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años sustraído en 2024, sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración del veterinario y perito en odorología forense Mario Rolando Rosillo, quien compareció ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes para explicar el alcance de las pericias realizadas sobre los vehículos secuestrados durante la investigación.

Durante su exposición, el especialista sostuvo que no existen dudas respecto de que los perros entrenados detectaron el olor de Loan en los asientos traseros de dos vehículos pertenecientes a los imputados María Victoria Caillava (55) y el exmarino Carlos Guido Pérez (64). Al mismo tiempo, fue categórico al aclarar que la técnica utilizada no permite establecer de qué manera ese olor llegó hasta esos automóviles.

"Lo que no podemos precisar con la pericia es cómo llegó el olor de Loan allí, pero sí que se correspondían con el chico", expresó Rosillo durante su declaración.

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez

Cómo se realizaron las pericias odorológicas

Rosillo explicó que, en los días posteriores a la sustracción del niño, fue enviado a la localidad de 9 de Julio por el Ministerio de Seguridad de Corrientes para colaborar con las pericias junto al sargento ayudante Guillermo Romero, guía del perro Arandú.

El perito, de extensa trayectoria en odorología forense, indicó que el trabajo se desarrolló sobre tres vehículos secuestrados en la causa:

Volkswagen Voyage de Daniel Oscar Ramírez (51) y Mónica Millapi (37) , ambos también imputados.

de y , ambos también imputados. Ford Ranger perteneciente a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez .

perteneciente a y . Ford Ka perteneciente a Caillava y Pérez.

Las tareas fueron realizadas con tres perros especialmente entrenados, dos de ellos provenientes de la Policía de Salta.

Rosillo detalló el procedimiento utilizado para la obtención de las muestras. Según explicó, se colocaron gasas esterilizadas sobre los asientos traseros, luego fueron cubiertas con papel metalizado y sometidas a la aplicación de calor para remover las moléculas y células que pudiera haber desprendido la víctima. Posteriormente, cada muestra fue guardada en frascos rotulados para su posterior análisis.

También señaló que, para el cotejo con los perros, se utilizaron muestras de niños del mismo sexo y de una edad similar a la de Loan, debido a que cada persona posee una composición química que genera un olor único.

El procedimiento seguido por los perros entrenados

El especialista explicó que las pruebas con los canes se desarrollaron en un salón de una escuela de 9 de Julio, previamente higienizado el día anterior y supervisado antes de comenzar el procedimiento.

Según detalló, los testigos y demás personas presentes indicaban el lugar donde debía colocarse el frasco que contenía las gasas obtenidas de los vehículos. Posteriormente ingresaba el perro junto a su guía. Antes de iniciar la búsqueda, el animal olfateaba un frasco que contenía otra gasa impregnada con el olor obtenido de la ropa de Loan.

Una vez liberado, el perro debía buscar la muestra correspondiente y, al identificarla, realizaba lo que Rosillo denominó una "marcación pasiva", conducta que podía consistir tanto en sentarse frente al objetivo como permanecer detenido junto a él.

Durante el extenso interrogatorio realizado por el abogado Ernesto González, defensor de Caillava y Pérez, el perito respondió a los cuestionamientos sobre supuestas contradicciones en la descripción del comportamiento de los animales.

Rosillo explicó que no existía inconsistencia alguna, ya que dentro del concepto de comportamiento pasivo el perro puede sentarse o simplemente permanecer parado junto a la muestra detectada.

Los resultados obtenidos en los vehículos

En relación con los resultados, Rosillo indicó que los perros Cala y Dina, pertenecientes a la Policía de Salta, identificaron el olor de Loan en las muestras obtenidas del Ford Ka utilizado por Caillava y Pérez al día siguiente de la desaparición del niño para viajar a la ciudad de Corrientes y posteriormente hacia Chaco.

Respecto de la Ford Ranger, vehículo con el que el matrimonio había concurrido al almuerzo realizado en la casa de la abuela de Loan, Catalina Peña, en El Algarrobal, explicó que la marcación positiva fue realizada por Cala y Arandú, este último un Labrador Retriever perteneciente a la Policía de Corrientes.

Rosillo agregó que decidió incorporar un tercer perro al procedimiento cuando existía una discordancia entre los dos primeros reconocimientos.

"Pasamos el tercer perro sobre la muestra de la camioneta por decisión mía y no hubo reconocimiento. No era necesario porque ya teníamos una marcación positiva, pero decidí hacerlo y se dejó constancia en el acta", explicó.

Cuestionamientos a otra pericia y precisiones técnicas

Durante la audiencia, Rosillo también cuestionó el procedimiento desarrollado por una guía y un perro provenientes de Paso de los Libres, utilizados para buscar rastros de Loan en el automóvil de Ramírez y Millapi.

El especialista sostuvo que ese trabajo no podía considerarse una técnica pericial, al afirmar que el procedimiento no se realizó correctamente y que existió una alta inducción de la guía sobre el comportamiento del perro.

Por otra parte, el defensor Enzo Di Tella, representante de Bernardino Antonio Benítez, consultó si una persona que hubiera alzado al niño podría conservar rastros odorológicos detectables. Rosillo respondió que la transferencia de células de una persona a otra es muy débil, marcando así una limitación de este tipo de análisis.

Cruces entre las partes durante la audiencia

La declaración del perito volvió a generar momentos de tensión en la sala de audiencias. Durante el interrogatorio se produjeron fuertes cruces entre el fiscal Carlos Schaefer y algunos abogados defensores, principalmente Rodolfo Baqué y Ernesto González, representante del matrimonio Pérez-Caillava.

Ante esa situación, el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, pidió respeto durante el desarrollo de la audiencia y cuestionó a Baqué por mantener manifestaciones que calificó como "impropias".

En un momento particular de la declaración, Rosillo advirtió que no había llevado sus anteojos para reconocer su firma en un documento. La situación fue resuelta cuando el fiscal Schaefer le ofreció los suyos para que pudiera leer el informe. Finalmente, el perito logró revisar la documentación y reconocer la firma correspondiente.

Declararon otros testigos vinculados a la búsqueda

La audiencia también contó con la declaración del sargento Silvio Acuña, quien prestaba servicios en la Policía de Goya y el 13 de junio trasladó hasta 9 de Julio a personal de Prefectura equipado con visores nocturnos para colaborar en la búsqueda de Loan.

Acuña recordó que, mientras replegaba efectivos policiales hacia 9 de Julio, escuchó por el sistema de comunicaciones del patrullero que el niño había sido localizado. Precisó que ese episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 14, aunque al llegar a la vivienda de Catalina Peña comprobaron que la información era falsa.

También declaró que posteriormente trasladó a Bernardino Benítez (39) hasta la comisaría local, sin que le informaran el motivo de esa medida.

Otro de los testimonios fue el del oficial Jorge Medina, integrante de la Policía Rural de San Roque, quien relató que fue convocado por su superior para dirigirse a 9 de Julio tras conocerse la desaparición del niño. Medina señaló que, al llegar al lugar, el comisario mayor Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional Goya, coordinaba los rastrillajes desde el naranjal donde Loan había sido visto por última vez.

Asimismo, indicó que participó en distintos allanamientos en El Algarrobal, incluyendo el realizado en la vivienda de Caillava y Pérez, donde fueron secuestrados los dos teléfonos celulares de la pareja.

El aporte de Prefectura y la declaración pendiente de "El Americano"

Por su parte, el jefe de la Prefectura de Goya, Waldir Reinaldo Nake, explicó que tomó conocimiento de la desaparición del niño el 14 de junio de 2024, cuando fue emitido el Alerta Sofía.

Recordó que el día anterior el comisario Nicolás Báez le había solicitado un visor nocturno para una búsqueda en un campo y que, debido al costo de esos equipos, únicamente podían ser operados por personal de Prefectura, motivo por el cual enviaron un efectivo junto con el dispositivo.

Nake también declaró que el sábado 15 participó personalmente del operativo de búsqueda junto a personal de Prefectura de Goya, aportando además piraguas para recorrer las lagunas de la zona.

El prefecto agregó que posteriormente la Justicia Federal les ordenó custodiar el hotel donde se alojaban los principales testigos de la desaparición de Loan, debido a la posibilidad de que se produjera un linchamiento. Según indicó, la tarea consistía en custodiar el perímetro del edificio.

Finalmente, al inicio de la jornada, el abogado Marcelo Ponce informó que Nicolás Gabriel Soria (44), conocido como "El Americano", iba a declarar en calidad de imputado. Sin embargo, esa presentación fue postergada para la próxima semana luego de que la defensa solicitara que su declaración se realice al comienzo de la audiencia.