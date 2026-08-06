Giro en la causa de Facundo Moyano: la defensa solicita levantar las medidas restrictivas

En el desarrollo de la presente investigación judicial, el abogado Miguel Molina, en su carácter de defensor del ex diputado Facundo Moyano, ha presentado formalmente ante la justicia una solicitud para lograr el cese de las medidas restrictivas que pesan actualmente sobre su cliente. Esta acción legal se enmarca de manera directa dentro de la causa que investiga las supuestas lesiones y la presunta privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Candela Arizaga, pareja del imputado.

De acuerdo con la información aportada por fuentes del caso, la presentación de este pedido de la defensa no se produjo de manera aislada, sino que fue efectuada de forma inmediata y directa tras la culminación de la declaración de la modelo, una joven de 23 años cuya postura procesal resulta fundamental para el rumbo que está tomando el expediente en esta etapa procesal.

Los fundamentos legales y los testimonios de la modelo

Para sustentar la solicitud de levantamiento de las restricciones, el letrado Miguel Molina estructuró una serie de argumentos basados sustancialmente en los dichos brindados por la propia presunta víctima en sede judicial. Al respecto, el abogado defensor subrayó explícitamente:

"La señorita Candela Arizaga declaró en dos oportunidades en estos actuados. En ambas declaraciones manifestó contundentemente que el trato es cordial y respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física".

A este testimonio central, el profesional del derecho sumó un elemento de congruencia dentro de la causa al señalar que dicha definición sobre el vínculo sentimental entre ambos —caracterizado formalmente como un noviazgo— "también fue corroborada por nuestro asistido al momento de prestar declaración ante la fiscalía", logrando de este modo una sintonía en las versiones expuestas por las dos partes involucradas en la relación.

La evaluación médica y el estado de conciencia en el Hospital Pirovano

Un aspecto de suma relevancia al que hizo referencia el defensor durante su exposición se relaciona con las circunstancias bajo las cuales se produjeron las manifestaciones de la joven y su posterior paso por un centro de salud. Sobre este punto particular, el expediente detalla que:

Se acredita fehacientemente que la totalidad de las manifestaciones de la señorita Arizaga fueron expuestas en un completo estado de comprensión y conciencia.

Su actitud general durante las diligencias fue calificada textualmente como colaborativa y tranquila.

Dicha conducta y estado psíquico fueron debidamente consignados por los efectores de salud al momento en que la modelo se presentó en las instalaciones del Hospital Pirovano.

Estos elementos técnicos incorporados al análisis de la defensa buscan dotar de absoluta validez jurídica a los dichos de la joven, descartando cualquier tipo de condicionamiento externo en sus expresiones ante las autoridades intervinientes.

El vínculo sentimental y la revisión de las medidas cautelares

Profundizando en los deseos expresados por la propia presunta víctima en relación con el futuro de su relación con el imputado, el abogado Miguel Molina confió que, al ser interrogada al respecto, la joven "refiere que no desea mantener las medidas restrictivas que le impusieran al imputado", manifestando además que "su interés es retomar el vínculo con él".

Para finalizar con los fundamentos de la presentación efectuada hoy, el letrado reflexionó sobre la situación procesal actual y la necesidad de adecuar las decisiones de los magistrados a la realidad de los hechos recolectados hasta el momento: