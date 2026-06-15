Caso Agostina Vega: los tres acusados declararán mañana ante la Justicia

La investigación por el supuesto femicidio de Agostina Vega tendrá este martes una instancia de especial relevancia con la realización de las declaraciones indagatorias de los tres acusados en la causa. Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani deberán presentarse ante el fiscal Raúl Garzón para brindar explicaciones sobre las presuntas participaciones que les atribuye la investigación en torno al crimen de la adolescente de 14 años, asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los tres imputados concurrirán a los Tribunales provinciales acompañados por sus respectivos defensores, en una jornada que podría aportar nuevos elementos a una causa que continúa avanzando bajo la órbita de la fiscalía.

Los acusados y las imputaciones

La situación procesal de cada uno de los involucrados presenta diferencias sustanciales en función de los cargos que les atribuye la investigación.

Claudio Barrelier se encuentra imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura que encuadra el hecho como femicidio. Por su parte, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani están acusados por el delito de encubrimiento, en el marco de las actuaciones que buscan determinar el grado de participación que habrían tenido antes o después del crimen.

Las declaraciones indagatorias constituyen una instancia central dentro del proceso judicial, ya que permiten a los imputados responder a los cargos formulados en su contra y ofrecer su versión de los hechos ante el representante del Ministerio Público Fiscal.

El vínculo entre Barrelier y Fassetta

Uno de los aspectos que la investigación procura esclarecer es la relación que existía entre Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta. Según surge de las actuaciones, ambos mantenían una amistad desde hacía aproximadamente diez meses. De acuerdo con los investigadores, el vínculo se habría originado en el ambiente futbolero, a partir de la simpatía compartida por el club Instituto.

La fiscalía también analiza el papel que pudo haber desempeñado esa relación dentro de los acontecimientos investigados. Las sospechas apuntan a que Fassetta residía en la misma vivienda ubicada en el barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen.

Los investigadores consideran que ese contexto habría permitido que tomara contacto tanto con Agostina Vega como con la madre de la adolescente, un elemento que forma parte de las líneas de análisis que se desarrollan en la causa.

La hipótesis de la fiscalía

La investigación sostiene una hipótesis concreta respecto de la dinámica de los hechos y del eventual rol que habrían desempeñado los acusados.

Para la fiscalía, cada uno de los imputados habría cumplido una función determinada dentro de los acontecimientos que se investigan. En ese sentido, los investigadores consideran que Claudio Barrelier no pudo haber actuado solo en un hecho de las características del que se analiza en el expediente.

Esa premisa constituye uno de los ejes centrales de la pesquisa y explica la importancia que adquieren las indagatorias previstas para este martes.

Entre los puntos que busca esclarecer la fiscalía se encuentran:

• La participación atribuida a Claudio Barrelier como presunto autor material del femicidio.

• El vínculo existente entre Barrelier y Osvaldo Fassetta.

• La presunta intervención de Soledad Andreani en hechos posteriores al crimen.

• Las circunstancias relacionadas con el traslado del cuerpo de la adolescente.

• El rol que habría desempeñado cada uno de los acusados dentro de la secuencia investigada.

La situación de Soledad Andreani

Dentro de la investigación, Soledad Andreani aparece señalada por una serie de circunstancias que son analizadas por los investigadores. La mujer, identificada como ex pareja de Claudio Barrelier, es apuntada por haberle prestado su automóvil Ford Ka negro, vehículo que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado.

La investigación también sostiene que Andreani habría lavado el vehículo luego de que Barrelier se lo devolviera, un aspecto que forma parte de los elementos que evalúa la fiscalía en el marco de la acusación por encubrimiento.

A ello se suma la aparición de videos incorporados a la investigación en los que, según se informó, se observa a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio.