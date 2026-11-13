Caso Aurora Carrizo: Dana Vega fue imputada por homicidio doblemente calificado

La investigación por el crimen ocurrido en el barrio 920 Viviendas, registró un avance judicial con la imputación formal de Dana Vega, acusada por el homicidio de su abuela, Aurora del Valle Carrizo, de 72 años, y por el ataque contra su abuelo, Nicolás Mercado, de 82. El episodio tuvo lugar el martes por la noche en una vivienda ubicada sobre calle La Pirhua, entre avenida Argentina Indígena y Teruhan.

La mujer fue trasladada durante la mañana a la Fiscalía Penal, donde se desarrolló la audiencia de indagatoria y fue notificada de los delitos que se le atribuyen en el marco de la causa. La acusación fue formulada por dos hechos diferenciados, uno correspondiente al homicidio de su abuela y otro relacionado con el ataque contra su abuelo, que quedó encuadrado como un homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la calificación legal comunicada, Vega fue imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en calidad de autora, en relación con la muerte de Aurora del Valle Carrizo. A su vez, se le atribuyó el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa, también en calidad de autora, por el ataque contra Nicolás Mercado.

La combinación de ambas imputaciones establece un escenario judicial de particular gravedad. La expectativa de pena contemplada para la acusación es de prisión perpetua, en función de los delitos que fueron formalmente atribuidos a la mujer.

Durante el procedimiento realizado en Fiscalía, Dana Vega contó con la asistencia de un defensor oficial, quien intervino en el marco de la audiencia en la que se le comunicaron los cargos. La instancia permitió formalizar su situación procesal respecto de los dos hechos investigados.

El cambio en la fiscalía que interviene en la causa

Otro aspecto relevante del desarrollo judicial fue el cambio en el ámbito fiscal responsable de llevar adelante el expediente. Durante las primeras horas posteriores al crimen, la investigación estuvo a cargo del fiscal de Instrucción Córdoba Andreatta, quien intervino inicialmente en las actuaciones.

Posteriormente, el expediente fue derivado a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que se encuentra a cargo de Alejandra Antonino. De esta manera, la causa pasó a tramitarse en esa dependencia, que quedó a cargo de continuar con la investigación de los hechos.

La intervención inicial de Andreatta y la posterior derivación a la fiscalía encabezada por Antonino forman parte del recorrido institucional del expediente desde las primeras actuaciones hasta la instancia de imputación formal.

Nicolás Mercado, el testimonio clave

Uno de los movimientos relevantes registrados en la causa fue la situación procesal de Nicolás Mercado, de 82 años, quien inicialmente había sido arrestado junto con Dana Vega el martes, el mismo día en que ocurrió el crimen.

El hombre, pareja de Aurora Carrizo, había quedado bajo sospecha durante las primeras horas de la investigación. Sin embargo, luego de las actuaciones judiciales y de su declaración ante la Justicia, en la mañana del jueves se dispuso el cese de su arresto.

Mercado ya había recibido el alta médica del hospital y pudo brindar su testimonio ante las autoridades judiciales. Su situación cambió posteriormente, cuando dejó de estar detenido y pasó a intervenir en el expediente desde otra posición procesal: se constituyó como querellante particular en la causa.

Esta decisión implica que el hombre buscará intervenir formalmente en el proceso judicial en representación de sus intereses como pareja de la víctima. Para ello contará con la asistencia legal del abogado Pablo Molas, quien tendrá a su cargo el acompañamiento jurídico en el expediente.

El hecho

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el martes por la noche, en una vivienda situada sobre calle La Pirhua, entre avenida Argentina Indígena y Teruhan, dentro del barrio 920 Viviendas. Según la reconstrucción inicial difundida durante la investigación, el episodio de violencia se habría producido en una franja horaria comprendida entre las 21.30 y las 22.

Uno de los elementos mencionados en las primeras actuaciones fue la intervención de un grupo de jóvenes que transitaba por el sector. De acuerdo con la información conocida, estas personas advirtieron una situación de violencia en el interior del domicilio y decidieron dar aviso a la Policía.

La alerta permitió poner en conocimiento de las autoridades lo que estaba ocurriendo en la vivienda y dio lugar a la intervención policial. A partir de ese momento comenzaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio, establecer las responsabilidades y avanzar con las medidas judiciales vinculadas con el caso.

La investigación tiene como víctimas a Aurora del Valle Carrizo, de 72 años, quien murió como consecuencia del hecho, y a Nicolás Mercado, de 82, quien fue objeto del ataque que posteriormente quedó comprendido en la imputación por homicidio en grado de tentativa.

La diferencia entre ambos hechos quedó expresamente reflejada en la calificación legal: por un lado, el homicidio consumado de la mujer de 72 años y, por otro, el intento de homicidio contra el hombre de 82.