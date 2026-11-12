Juicio por Loan: un investigador de Homicidios volvió a instalar la hipótesis del accidente

Un subcomisario de la Policía Federal (PFA), quien participó en la investigación por la desaparición de Loan Peña, planteó este jueves la posibilidad que el menor haya sido atropellado y que los responsables del supuesto accidente se deshicieron del cuerpo.

El subcomisario Leandro Simón declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y explicó las sospechas que surgieron durante la investigación sobre lo sucedido con Loan, quien desapareció a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar.

En ese sentido, el policía ratificó que una de las posibilidades es que Loan haya sido atropellado y que las personas involucradas decidieran ocultar lo ocurrido, pero advirtió que solo se trata de una interpretación personal. Según su percepción, los responsables habrían evitado brindarle asistencia médica después de un accidente, o bien haber recurrido a otras personas para esconder el cuerpo.

Asimismo, Simón recordó que participó de rastrillajes, allanamientos y pericias realizadas durante las primeras semanas de la investigación, cuando se examinaron vehículos, teléfonos celulares y distintos elementos encontrados en la zona de El Algarrobal. Entre las evidencias analizadas se encuentra la camioneta Ford Ranger, perteneciente Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales sospechosos.

Por otra parte, y con respecto a los registros telefónicos, Simón indicó que se identificaron períodos sin señal y la posible eliminación de información en algunos dispositivos secuestrados. El subcomisario explicó que el teléfono de Pérez dejó de registrar actividad en dos oportunidades durante el día de la desaparición de Loan.

La revisión de comunicaciones también permitió identificar mensajes enviados por Pérez al entonces comisario Walter Maciel, en los que solicitaba custodia policial y pedía dejar sus vehículos en la comisaría ante el temor de que pudieran 'plantarle' pruebas para incriminarlo.

Además, Simón sostuvo que según los registros de geolocalización del teléfono de Caillava podrían resultar compatibles con un encuentro con Laudelina Peña, tía del niño, durante las primeras horas de la búsqueda.

Precisamente, Laudelina había dicho ante el tribunal que su sobrino fue atropellado, pero finalmente se retractó y aseguró que esa versión era falsa.

Pericias en la camioneta

La subinspectora Abril Pizarro explicó ante el tribunal que una prueba química realizada sobre el paragolpes delantero de la camioneta Ford Ranger produjo reacciones compatibles con posibles rastros de sangre, aunque aclaró que se trataba de un análisis orientativo que requería confirmación mediante estudios posteriores.

Como contrapartida, otro integrante de Gendarmería señaló que una marca observada en el vehículo parecía corresponder al roce con un objeto duro y no necesariamente al impacto contra una persona.