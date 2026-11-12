Secuestraron una motocicleta en un taller por presuntas adulteraciones

Un procedimiento llevado adelante por efectivos policiales en el departamento Fray Mamerto Esquiú terminó con el secuestro de una motocicleta que presentaba aparentes adulteraciones en sus identificaciones registrales. El operativo se desarrolló en un taller de motos ubicado en el barrio 30 Viviendas de la localidad de La Tercena, donde personal especializado realizó una inspección que permitió detectar presuntas irregularidades en los números identificatorios del rodado.

La intervención estuvo a cargo de numerarios de la División Sustracción de Automotores, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, quienes trabajaron conjuntamente con sus pares de la Seccional Departamental Fray Mamerto Esquiú.

La inspección del establecimiento formó parte de las tareas policiales orientadas a verificar las condiciones de identificación de los vehículos y motocicletas, particularmente en aquellos casos en los que pueden existir irregularidades en sus datos registrales.

Durante el procedimiento, los efectivos examinaron una motocicleta que se encontraba en el taller y advirtieron que presentaba aparentes alteraciones en dos de sus principales elementos de identificación: la numeración correspondiente al cuadro y la del motor.

Secuestraron una Yamaha YZ de 250 centímetros cúbicos

Como resultado de la inspección, los policías procedieron a incautar una motocicleta Yamaha YZ de 250 cc., debido a las presuntas adulteraciones detectadas en sus números identificatorios. Las irregularidades observadas motivaron la adopción de medidas para poner el rodado a disposición de las autoridades correspondientes y permitir que se avance con las actuaciones necesarias para esclarecer la situación.

En particular, la atención de los investigadores estuvo puesta en las numeraciones del cuadro y del motor, dos elementos sobre los cuales se detectaron aparentes modificaciones.

Luego de concretar la incautación, los efectivos dispusieron que la motocicleta fuera remitida a la comisaría, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

De esta manera, el rodado quedó a disposición de la dependencia policial, mientras se desarrollan las actuaciones relacionadas con las irregularidades advertidas en sus identificaciones.