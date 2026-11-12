Megaestafa a una minera en Catamarca: simuló ser representante de una fábrica y cobró $106 millones

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre de 48 años, oriundo de Tucumán, acusado de cometer una estafa durante una operación comercial para la venta de semirremolques destinados a una empresa minera de Catamarca. Según la investigación, el sospechoso fingió representar a la fábrica IDERO S.R.L. para concretar la comercialización de dos unidades que serían utilizadas en el proyecto minero Tres Quebradas, ubicado en la localidad de Fiambalá.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila. Durante la audiencia de formulación de cargos y medidas de coerción, el titular de la unidad fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodriguez del Busto, quien expuso los detalles de la maniobra investigada.

El representante fiscal formuló cargos contra el acusado por el delito de estafas en calidad de autor y solicitó que, durante un plazo de seis meses, permanezca sujeto al proceso mediante una serie de medidas de coerción. Entre las condiciones requeridas se encuentran permanecer a disposición de las autoridades, no entorpecer la investigación y mantener un domicilio.

De acuerdo con la acusación, los hechos comenzaron en noviembre de 2024, cuando LIEX S.A. llevaba adelante un proceso de adquisición de semirremolques para su proyecto minero. En ese contexto, el imputado se presentó comercialmente bajo el nombre de TRANSPORTE SANTINO y ofreció unidades fabricadas por IDERO S.R.L., generando ante los representantes de la firma minera la apariencia de estar autorizado para comercializar sus productos y gestionar la operación.

El contacto con la fábrica y la construcción de la confianza

La investigación sostiene que el acusado no se limitó a presentarse como intermediario, sino que habría desplegado una serie de acciones para consolidar esa imagen comercial. Con el objetivo de generar confianza en LIEX S.A. y conseguir que la empresa concretara la compra a través suyo, gestionó previamente ante representantes de IDERO S.R.L. que, ante una eventual consulta, lo identificaran como representante o intermediario autorizado de la fabricante.

Sin embargo, el hombre no revestía formalmente esa condición. Según la acusación, consiguió esa conformidad aprovechando la expectativa comercial que había generado ante IDERO S.R.L., al manifestar que la operación podía comprender la adquisición de aproximadamente 50 semirremolques.

Un episodio puntual resultó determinante para avanzar con la operación. El 19 de noviembre de 2024, personal de LIEX S.A. se comunicó directamente con IDERO S.R.L. para verificar la vinculación comercial que el acusado afirmaba tener. La consulta apuntaba a establecer si podían adquirir las unidades directamente de fábrica o si debían canalizar la compra mediante SANTINO.

Desde IDERO S.R.L. confirmaron la intermediación que el propio acusado había gestionado previamente. Esa respuesta, de acuerdo con la hipótesis fiscal, fue utilizada para reforzar la confianza de la empresa minera y lograr que continuara con la negociación a través suyo.

Como resultado de esa maniobra, LIEX S.A. resolvió adquirirle dos semirremolques nuevos marca IDERO. El imputado aceptó la correspondiente orden de compra y el 28 de noviembre de 2024 se emitieron las facturas correspondientes a las unidades.

La transferencia millonaria y los cheques rechazados

Confiando en que el supuesto intermediario estaba en condiciones de adquirir y entregar regularmente los vehículos, LIEX S.A. realizó el pago acordado el 29 de noviembre de 2024. La operación se concretó mediante una transferencia bancaria por $106.723.950, enviada desde la cuenta corriente en pesos de la empresa en el Banco BBVA hacia una cuenta del Banco Santander de exclusiva titularidad del acusado.

El dinero fue efectivamente acreditado en esa cuenta. No obstante, según la acusación, el imputado no destinó los fondos recibidos al pago de los semirremolques ante IDERO S.R.L., sino que los habría utilizado para otros fines.

Recién el 19 de diciembre de 2024 entregó a la fabricante ocho cheques de pago diferido correspondientes a su cuenta del Banco Santander. Cada uno tenía un valor de $12.000.000, con vencimientos distribuidos entre febrero y septiembre de 2025.

Los valores comenzaron posteriormente a ser rechazados por falta de fondos. Frente a esa situación, fueron sucesivamente sustituidos por otros cheques y ECHEQs que tampoco pudieron ser cobrados.

De esta manera, la maniobra habría permitido que el acusado recibiera de LIEX S.A. una suma de $106.723.950 bajo la apariencia de una operación comercial legítima, mientras que la fabricante no habría recibido el precio correspondiente por las unidades entregadas.

La entrega de los vehículos y el posterior secuestro judicial

Aunque los dos semirremolques fueron finalmente entregados a LIEX S.A. en marzo de 2025, la operación no terminó con la recepción de los vehículos. Posteriormente, las unidades fueron secuestradas mediante una orden judicial de allanamiento y secuestro, en el marco de las actuaciones vinculadas con la investigación.

Para el Ministerio Público Fiscal, el núcleo de la maniobra consistió en conseguir que la firma minera realizara una disposición patrimonial de $106.723.950 convencida de que estaba adquiriendo regularmente dos semirremolques IDERO mediante una persona autorizada para comercializarlos y en condiciones de cumplir con la operación.

La acusación sostiene que, en realidad, el imputado no abonó a la fabricante el precio correspondiente por las unidades, pese a haber recibido previamente el dinero de la compradora. La posterior entrega de los vehículos y su secuestro judicial terminaron de configurar las consecuencias patrimoniales de una negociación que había comenzado con una aparente intermediación comercial.