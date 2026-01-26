Caso Bastián: ambos conductores dieron positivo de alcohol

La investigación por el grave accidente ocurrido a mediados de enero en Pinamar sumó datos determinantes tras conocerse los resultados de las pericias toxicológicas. Los análisis revelaron que el consumo de bebidas alcohólicas fue un factor común en los conductores involucrados en el siniestro que tiene como víctima al pequeño Bastián Jerez.

Según informaron fuentes del caso, los estudios realizados en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, bajo una rigurosa cadena de custodia, arrojaron resultados positivos para ambos conductores. La mujer que manejaba el vehículo UTV en el que viajaba el niño, Noamí Quirós, presentó 0,41 gramos de alcohol en sangre. Por su parte, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, Manuel Molinari, circulaba con 0,25 gramos.

Detalles de las pericias y situación procesal

Los análisis químicos fueron concluyentes al reconstruir el estado de los implicados al momento del choque. Los estudios descartaron la presencia de sustancias en todos los involucrados y confirmaron que Maximiliano Jerez, padre del menor y ocupante del rodado, se encontraba sobrio.

Ahora la justicia mantiene imputados a Quirós, Molinari y Jerez bajo el delito de lesiones leves agravadas.

Mientras la causa judicial suma estas evidencias técnicas, el foco sigue puesto en la recuperación de Bastián, de 8 años. El niño permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde su estado se reporta como estable dentro de la gravedad.

Según el último parte médico del Ministerio de Salud provincial, el menor fue sometido el pasado sábado a su sexta intervención quirúrgica. La operación consistió en una fijación cervical y una traqueotomía, procedimientos críticos para su evolución. La comunidad aguarda con expectativa los próximos reportes sobre su salud.